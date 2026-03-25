Khởi công nhà máy nước có vốn đầu tư 450 tỷ đồng ở Phú Quốc

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công

Đây là một trong những dự án hạ tầng thiết yếu có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo đảm an ninh nguồn nước, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, dịch vụ du lịch và sản xuất khu vực phía Nam đảo Phú Quốc.

Dự án Nhà máy nước Dương Đông 2 do SENCO làm chủ đầu tư, được đầu tư với tổng mức 450 tỷ đồng, bao gồm nhà máy xử lý nước công suất 36.000m³/ngày và tuyến ống chuyển tải dài hơn 32km đưa nước sạch từ Nhà máy đặt tại khu Bến Tràm Cửa Dương về tới An Thới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh lễ khởi công hôm nay là dấu mốc mở đầu hết sức quan trọng. Tuy nhiên, chặng đường phía trước còn nhiều nhiệm vụ cần tập trung thực hiện với tinh thần quyết tâm cao, trách nhiệm lớn và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên có liên quan.

Để dự án được triển khai thuận lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị chủ đầu tư cần tập trung tối đa nguồn lực về tài chính, nhân lực, máy móc thiết bị, tổ chức thi công khoa học, chặt chẽ, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Cần xác định đây là công trình hạ tầng thiết yếu, có yêu cầu rất cao về chất lượng, tính ổn định và an toàn trong khai thác vận hành lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục liên quan để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dự án được triển khai đảm bảo tiến độ.

NAM KHÔI