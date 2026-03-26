Yêu cầu phường Tân Thới Hiệp tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng

Quang cảnh hội nghị

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, ghi nhận những kết quả nổi bật của địa phương trong thời gian qua.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu phát biểu chỉ đạo

Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế về công tác quản lý trật tự lòng, lề đường chưa đáp ứng yêu cầu; tình hình tội phạm ma túy còn diễn biến phức tạp...

Do đó, phường cần phân tích làm rõ những hạn chế, để đề ra giải pháp khắc phục. Phường cũng cần tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường đô thị; tiếp tục chăm lo tốt diện chính sách, hộ nghèo, người yếu thế; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Thới Hiệp Nguyễn Văn Đức phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Dương Trọng Hiếu lưu ý, phường cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm từ sớm, từ xa. Cùng với đó là đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy theo hướng ngắn gọn, hiệu quả, bám sát thực tiễn; đề cao vai trò người đứng đầu; giữ vững đoàn kết nội bộ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong thời gian qua, phường Tân Thới Hiệp tổ chức tốt các hoạt động cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự; tiếp tục duy trì và giữ vững 3 khu phố được công nhận khu phố không ma túy. Đến nay, toàn phường có 22 khu phố đăng ký xây dựng khu phố không ma túy trong năm 2026.

NGÔ BÌNH