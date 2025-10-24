ĐBSCL: Lũ kết hợp triều cường gây lở đê, ngập nặng nhiều nơi

Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp triều cường, mực nước tại các sông, rạch khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) dâng cao gây ngập nhiều khu vực, sạt lở đê bao làm thiệt hại tài sản, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Sạt lở đê bao cồn Thanh Long (xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long) làm nước tràn vào vườn cây ăn trái của các hộ dân. Ảnh: TÍN HUY

Chiều 24-10, UBND xã Quới Thiện (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, địa phương đang tập trung khắc phục vụ sạt lở đê bao tại cồn Thanh Long (thuộc ấp Phước Lý Nhì).

Theo đó, các lực lượng chức năng gia cố tạm thời đoạn đê bị sạt bằng máy kobe, xáng cạp và vật liệu tại chỗ, ngăn nước tiếp tục tràn vào khu vực sản xuất của người dân.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 23-10, đê bao tại cồn Thanh Long bị sạt lở với chiều dài khoảng 6m, khiến nước sông Cổ Chiên tràn ngập hơn 10ha đất, ảnh hưởng 7 hộ dân đang sinh sống trên cồn.

Sau sự cố, nhiều diện tích cây trồng như xoài, bưởi da xanh bị ngập sâu, nguy cơ hư hại cao nếu nước không rút kịp thời.

Đường Đề Thám (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) bị ngập do triều cường vào ngày 24-10. Ảnh: TẤN THÁI

Cùng ngày, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, chỉ đạo Sở NN-MT tỉnh cùng các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra hệ thống công trình thủy lợi, đê, bờ bao, cống ngăn mặn, xác định các điểm xung yếu để chủ động gia cố, khắc phục.

Cùng với đó, tuyên truyền, hướng dẫn người dân bảo vệ cây trồng, vật nuôi, thủy sản nuôi và thực hiện chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất. Tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn; hướng dẫn người dân gia cố bờ bao, tiêu thoát nước, bảo vệ lúa, hoa màu và thủy sản nuôi.

Ngoài ra, chủ động thăm hỏi, hỗ trợ, huy động lực lượng giúp dân khắc phục thiệt hại; kịp thời sử dụng hiệu quả các nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Triều cường đạt mức kỷ lục 2,33m vào tối 23-10 gây ngập nặng nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ. Ảnh: CAO PHONG

Qua ghi nhận thực tế, trong ngày 24-10, nhiều tuyến đường và một số khu vực ở TP Cần Thơ tiếp tục bị ngập nặng.

Trước tình hình này, Sở GD-ĐT TP Cần Thơ đã cho phép các trường ở các khu vực bị ngập nặng chủ động quyết định việc cho học sinh nghỉ học, điều chỉnh thời gian vào học trễ hơn vào buổi sáng và tan trường sớm hơn vào buổi chiều để "né" triều cường.

Ngành giáo dục TP Cần Thơ cũng lưu ý các trường tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh đảm bảo học sinh đến trường an toàn, phòng chống tai nạn xảy ra khi nước ngập khu vực sân trường…

Lực lượng công an và đoàn viên thanh niên TP Cần Thơ hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong triều cường. Ảnh: CAO PHONG

TP Cần Thơ trong những ngày qua ghi nhận mực nước triều cường đạt kỷ lục cao nhất từ trước tới nay, với 2,33m.

Đây cũng là lần khá hiếm hoi khi ĐBSCL cùng lúc đối diện 3 tác nhân làm mực nước dâng cao: nước lũ chính vụ đổ về, mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường gây ngập nặng một số khu vực ở vùng hạ lưu.

Bến Ninh Kiều (TP Cần Thơ) tiếp tục bị ngập nặng trong ngày 24-10. Ảnh: CAO PHONG

ThS Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu sinh thái độc lập vùng ĐBSCL cho rằng, ngoài yếu tố nước biển dâng, nguyên nhân nghiêm trọng hơn khiến ngập nặng nhiều nơi là do toàn bộ ĐBSCL đang sụt lún với tốc độ gấp 3-10 lần tốc độ nước biển dâng, chủ yếu do khai thác nước ngầm quá mức.

Tuy nhiên, điều mang tính quyết định nhất chính là con người đã lấy mất không gian lan tỏa của nước.

Nước lũ thượng nguồn bị các ô đê bao khép kín canh tác lúa ba vụ ở An Giang, Đồng Tháp chặn lại. Trong khi đó, nước triều từ biển lên cũng bị các khu đê bao ngọt hóa ven biển và cống chặn ở các nhánh sông ngăn cản. Cả hai dòng nước sông Tiền và sông Hậu không còn không gian lan tỏa nên bị dồn nén, dâng cao ở vùng giữa đồng bằng, biến đô thị và các tuyến giao thông thành "chỗ hở" duy nhất để ngập.

CAO PHONG - TẤN THÁI - TÍN HUY