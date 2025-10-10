Vĩnh Long: Gần 4.000 tỷ đồng giải quyết chế độ, chính sách cho công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc

Ngày 10-10, tại họp báo thường kỳ quý III-2025, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết, thực hiện chế độ, chính sách sau sáp nhập và sắp xếp tổ chức bộ máy, toàn tỉnh có hơn 4.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc với tổng kinh phí chi trả hơn 3.975 tỷ đồng.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi họp báo

Sau khi hợp nhất, tỉnh Vĩnh Long đã sắp xếp 13 cơ quan chuyên môn ở cấp tỉnh, giảm 25/38 cơ quan, đạt tỷ lệ 65,8%. Các đơn vị sự nghiệp công lập còn lại 9, giảm 4/13 đơn vị (đạt tỷ lệ hơn 30%), riêng lĩnh vực y tế và giáo dục cơ bản giữ nguyên hiện trạng.

Về chế độ chính sách, tỉnh đã giải quyết cho 4.055 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu, nghỉ việc, với tổng số tiền hơn 3.975 tỷ đồng; trong đó, hơn 3.969 tỷ đồng được chi trả từ ngân sách nhà nước và nguồn của đơn vị. Ngoài ra, hơn 1.100 người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ công tác, trong đó trên 800 người đã được chi trả chế độ với tổng kinh phí hơn 150 tỷ đồng.

Về tình hình kinh tế - xã hội, 9 tháng năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt hơn 6,3%. Tổng thu ngân sách gần 16.500 tỷ đồng, đạt hơn 77% kế hoạch năm, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, mới đạt hơn 35% kế hoạch năm.

Tỉnh Vĩnh Long có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch sinh thái. Ảnh: DL

Tỉnh Vĩnh Long cũng thừa nhận tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp còn chậm; một số dự án năng lượng tái tạo gặp khó khăn, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư. Toàn tỉnh hiện có 723 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 244 doanh nghiệp giải thể.

Trong 3 tháng cuối năm 2025, Vĩnh Long sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 8% trở lên.

TÍN HUY