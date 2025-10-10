Hà Nội: Lũ đạt đỉnh, có thể ngập thêm 3-4 ngày

Lũ trên sông Cầu (hạ lưu) và sông Cà Lồ vẫn ở mức cao, ngoại thành phía Bắc Hà Nội ngập sâu kéo dài.

Một số xã ven sông Cà Lồ và sông Cầu ở Hà Nội vẫn đang bị ngập

Do nước lũ ở thượng nguồn (Thái Nguyên, Lạng Sơn) dồn xuống hạ lưu nên nhiều nơi ở tỉnh Bắc Ninh và phía Bắc Hà Nội đã bị ngập lụt dây chuyền. Đến sáng 10-10, lũ trên sông Cầu đoạn chảy qua địa phận Hà Nội (khu vực Sóc Sơn trước đây) và sông Cà Lồ vẫn ở mức cao, vượt báo động 3 từ 1,5 đến hơn 2m.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc bộ, đỉnh lũ đã xuất hiện trong đêm 9-10, hiện mực nước đang xuống chậm.

Sông Cầu bắt nguồn từ vùng núi Bắc Kạn trước đây (nay là Thái Nguyên), chảy qua các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh rồi vào địa phận Hà Nội (tại Sóc Sơn) trước khi hợp lưu với sông Cà Lồ và đổ ra hệ thống sông Đuống. Sông Cà Lồ bắt nguồn từ tỉnh Phú Thọ, chảy qua khu vực Sóc Sơn (Hà Nội) rồi nhập vào sông Cầu. Nước lũ từ hai sông này đã gây ra tình trạng ngập tại nhiều xã ở phía Bắc Hà Nội từ ngày 9-10 đến nay.

Sáng nay 10-10, nhiều khu vực trũng thấp ở phía Bắc Hà Nội như Đa Phúc, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài vẫn còn ngập sâu từ khoảng 0,3 đến 0,6m (hoặc cao hơn). Tuy nhiên, ở một số điểm nước đã rút từ chiều qua do lũ tràn sang các vùng bãi thấp.

Nước lũ tràn qua nền tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên tại xã Trung Giã (Hà Nội) chiều 9-10. Ảnh cắt từ clip

Theo nhận định của Đài Khí tượng - thủy văn Bắc bộ, thời gian ngập lụt ở các xã thuộc phía Bắc Hà Nội có thể kéo dài hơn 3-4 ngày nữa, do quá trình tiêu thoát nước diễn ra rất chậm.

Người dân ở xã Trung Giã (Hà Nội) di chuyển heo khi nước lũ tràn vào. Ảnh: CTV

Hôm qua 9-10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở lại và mở thêm cửa xả đáy của hồ thủy điện Tuyên Quang sau vài ngày đóng lại để cắt lũ.

Cập nhật dữ liệu từ hệ thống của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến 6 giờ 30 phút sáng nay 10-10, thủy điện Tuyên Quang đang mở 3 cửa xả đáy (tổng lưu lượng xả là gần 2.500m3/giây.

Đài Khí tượng - thủy văn Bắc bộ nhận định, sau khi hồ Tuyên Quang mở thêm các cửa xả đáy, mực nước sông Lô và sông Gâm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ sẽ lên trở lại trên báo động 2, có thể ảnh hưởng đến vùng hạ lưu (Hà Nội) trong những ngày tới.

PHÚC HẬU