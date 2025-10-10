Hà Nội sẵn sàng sơ tán gần 36.000 người dân

Hà Nội đã huy động 1.270 cán bộ, chiến sĩ tham gia chống lũ trên sông Cầu và sông Cà Lồ; đã sơ tán khẩn cấp khoảng 9.900 người dân và lên kế hoạch sẵn sàng sơ tán thêm gần 36.000 người nếu nước lũ vẫn lên cao.

Nước lũ sông Cầu tràn vào làng mạc ven sông ở xã Trung Giã (Hà Nội)

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) sáng nay 10-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (PTDS) TP Hà Nội đã có báo cáo kết quả ứng phó khẩn cấp với sự cố sạt lở đê, kè và ngập úng nghiêm trọng tại 2 xã Trung Giã và Đa Phúc (phía Bắc Hà Nội) do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11.

Tại xã Đa Phúc, gần 1.000ha đất nông nghiệp bị ngập, trong đó hơn 547ha lúa trong đồng và 431ha ngoài sông bị thiệt hại. Ba điểm sạt trượt nghiêm trọng được ghi nhận trên các tuyến đê tả sông Cà Lồ và đê hữu sông Cầu, cùng với đoạn đê hữu sông Cầu dài 7,5km bị tràn mặt từ 0,01 đến 0,30m.

Hà Nội còn có hơn 11,9km đê bối và đê bao ngoài đê chính bị ngập. Lực lượng tại địa phương đã huy động hơn 10.600 người, 34 ô tô, 4 máy xúc, 60.000 bao tải và 30.000m² bạt để xử lý sự cố, đồng thời di dời 1.511 hộ với hơn 6.500 người đến nơi an toàn.

Phía Bắc Hà Nội (xã Trung Giã) chìm trong nước lũ dù trời không còn mưa

Tại xã Trung Giã, sự cố vỡ, sạt lở nước xuyên qua tuyến đường sắt Hà - Thái và các tuyến đê cấp IV khiến 18 thôn với hơn 4.000 hộ (16.400 người) bị cô lập.

Chính quyền và lực lượng quân đội đã sơ tán gần 3.500 người và tiếp tục di chuyển hơn 5.800 người khỏi vùng nguy hiểm.

Ban Chỉ huy PTDS TP Hà Nội đã lập Sở chỉ huy tiền phương do Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đồng chỉ huy.

Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ được huy động tham gia cứu hộ, sơ tán người dân

Tổng cộng 1.270 cán bộ, chiến sĩ từ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân đoàn 12, Công an TP Hà Nội, Binh chủng Hóa học và Nhà máy Z49 đã được điều động, cùng 20 xe tải quân sự và 33 xuồng máy tham gia cứu hộ.

Lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán người dân ở xã Trung Giã

Các cán bộ, chiến sĩ tỏa đi các mũi rà soát, sơ tán người dân trong các xóm làng ngập lũ

Theo báo cáo, hiện Hà Nội chuẩn bị phương án sơ tán 35.866 người, chủ yếu ở 2 xã Đa Phúc và Trung Giã. Bộ Quốc phòng sẵn sàng triển khai trực thăng khi khu vực bị cô lập hoàn toàn.

đến sáng nay, mực nước sông Cà Lồ đã giảm nhẹ 3cm so với tối 9-10, song các lực lượng vẫn tiếp tục túc trực 24/24 giờ, để bảo đảm an toàn đê điều và hỗ trợ người dân vùng ngập.

Còn theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội, từ ngày 8 đến ngày 10-10, khu vực Hà Nội không có mưa đáng kể. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của lũ từ thượng nguồn, mực nước trên sông Cầu và sông Cà Lồ vẫn duy trì ở mức rất cao, đều vượt báo động III. Cụ thể, sông Cầu cao hơn mực nước lũ thiết kế 0,66m, sông Cà Lồ vượt 0,06m.

PHÚC HẬU