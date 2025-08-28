Ông Nguyễn Quốc Vinh, Phó Trưởng Phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng TPHCM, đã thông tin về việc tạm dừng xe điện 4 bánh chở khách du lịch từ ngày 1-7, đồng thời đề xuất giải pháp để sớm đưa phương tiện này hoạt động trở lại tại TPHCM.

Chiều 28-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM.

Đề xuất giải pháp để xe điện 4 bánh chở khách du lịch hoạt động trở lại

Tại họp báo, ông Nguyễn Quốc Vinh đã thông tin về việc tạm dừng xe điện 4 bánh có gắn động cơ trên địa bàn TPHCM từ ngày 1-7 do liên quan đến việc tổ chức giao thông trên một số tuyến đường.

Thời gian qua, Sở Xây dựng TPHCM nhận được nhiều kiến nghị của các đơn vị để loại hình vận tải này được tiếp tục hoạt động.

Ông Nguyễn Quốc Vinh thông tin tại họp báo

Theo đó, Sở Xây dựng TPHCM đã giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ và các phòng chuyên môn phối hợp UBND đặc khu Côn Đảo, các phường có tuyến đường tổ chức cho phương tiện hoạt động (gồm các phường: Chợ Lớn, An Đông, Chợ Quán, Vũng Tàu, Tam Thắng...) và các cơ quan, đơn vị liên quan để khảo sát thực tế một số tuyến đường đủ điều kiện tổ chức giao thông theo quy định tại Nghị định 165/2024/NĐ-CP.

Việc khảo sát và thống nhất phương án tổ chức giao thông cho phương tiện này được hoạt động trở lại phải đề xuất trong tháng 9-2025, để Sở Xây dựng báo cáo UBND TPHCM.

Về lâu dài, Sở Xây dựng TPHCM sẽ báo cáo Chủ tịch UBND TPHCM để kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, nghiên cứu sửa đổi Nghị định 165. Định hướng sửa đổi theo hướng phân cấp mạnh cho địa phương, cho phép tự quyết định phương án tổ chức giao thông đối với loại hình xe điện du lịch 4 bánh.

125.000 thí sinh chưa nhận được giấy phép lái xe bản vật lý

Tại họp báo, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM thông tin, trên địa bàn TPHCM hiện có 125.000 thí sinh hoàn thành kỳ thi sát hạch lái xe nhưng chưa được cấp giấy phép lái xe (GPLX) bản vật lý.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam thông tin tại họp báo

Lý giải nguyên nhân, đại diện Phòng PC08 cho biết, sau khi Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp, đổi GPLX từ Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) từ 1-3-2025, thì phải thay đổi về mẫu phôi, màng bảo an và các vật tư kỹ thuật theo tiêu chuẩn mới. Các vật tư này phải nhập từ nước ngoài, mất nhiều thời gian đặt hàng, sản xuất, vận chuyển. Trong khi đó, nhu cầu cấp GPLX của người dân tăng cao, dẫn đến tình trạng thiếu hụt phôi cục bộ.

Tuy nhiên, lực lượng CSGT đã nhập toàn bộ dữ liệu của người thi đậu sát hạch, tích hợp số GPLX vào ứng dụng VNeID. Theo quy định tại khoản 3 điều 56 Luật Trật tự An toàn giao thông đường bộ, GPLX điện tử được tích hợp VNeID là giấy tờ hợp lệ, người dân được sử dụng khi tham gia giao thông.

Đại diện Phòng PC08 cho biết, ngay khi được Bộ Công an trang cấp đầy đủ phôi thẻ PET, lực lượng chức năng sẽ tập trung toàn bộ lực lượng, không kể thời gian, ngày nghỉ để trả GPLX cho người dân.

CẨM TUYẾT