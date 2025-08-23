Đề xuất một số trường hợp cán bộ không sử dụng AI trong thực thi công vụ

Dự thảo Luật Chuyển đổi số mà Bộ Tư pháp đang thẩm định nêu rõ nguyên tắc rất chặt chẽ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước khi sử dụng hệ thống AI trong hoạt động công vụ.

Việc lưu trữ mật khẩu công vụ trên thiết bị hoặc hệ thống AI là hành vi bị cấm. Ảnh minh họa

Theo Bộ KH-CN (cơ quan soạn thảo, trình dự luật ), vấn đề kiểm soát chặt chẽ việc phát triển và ứng dụng AI, đặc biệt là trong lĩnh vực công, để đảm bảo công nghệ này phục vụ sự phát triển bền vững của xã hội, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, phải "tuân thủ pháp luật về công nghệ số, an toàn, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu cá nhân, đảm bảo tôn trọng quyền con người, phù hợp với thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, hoạt động của cơ quan, tổ chức".

Dự thảo đã liệt kê rất rõ các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến AI trong chuyển đổi số, nhằm bảo vệ người dân và tổ chức khỏi các rủi ro tiềm ẩn của công nghệ này.

Cụ thể là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước thuộc hệ thống chính trị bị cấm sử dụng hệ thống AI cho các hành vi sau: sử dụng AI để xử lý các thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước; sử dụng dữ liệu cá nhân mà chưa được sự đồng ý của chủ thể; sử dụng thông tin nội bộ có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; thực hiện hành vi vi phạm pháp luật (như lừa đảo, tạo thông tin sai lệch, phá hoại hệ thống thông tin, hoặc can thiệp trái phép vào hệ thống thông tin).

Việc lưu trữ mật khẩu công vụ trên thiết bị hoặc hệ thống AI, hoặc khai thác thông tin AI tại nơi công cộng theo cách có thể làm lộ thông tin cũng là những hành vi bị nghiêm cấm.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định rõ các quyền của công dân trong xã hội số, bao gồm quyền lựa chọn, quyền quyết định việc sử dụng dịch vụ số, quyền được biết, giải thích và can thiệp vào các quyết định tự động của thuật toán có ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp.

Dự thảo cũng nghiêm cấm các hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các nền tảng số có vị trí thống lĩnh thị trường, ví dụ như định giá không công bằng, phân biệt đối xử, ưu tiên sản phẩm, dịch vụ của nền tảng nhằm chèn ép các doanh nghiệp khác, tạo sân chơi công bằng cho các doanh nghiệp.

ANH PHƯƠNG