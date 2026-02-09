Giữ nhau bằng những điều tử tế

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, từ “góc phố 0 đồng”, bếp ăn nghĩa tình đến các mô hình tự quản tại khu dân cư ở TPHCM đang lặng lẽ lan tỏa những câu chuyện tử tế. Bằng những việc làm dung dị, người dân cùng chung tay làm đẹp không gian sống, chăm lo an sinh và vun đắp tình làng nghĩa xóm, tạo nên sức mạnh gắn kết bền bỉ từ cơ sở.

Xuân về trong hẻm nhỏ

Tiếng gọi sang sảng của bà Trần Thị Hạnh vang lên đầu hẻm ở Khu phố 27, phường Bến Thành: “Bà Cẩm ơi, nhà tôi có cái tủ tre, đặt trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh hợp, sẵn đem qua cho khu phố trưng bày, khỏi phải mua”. Không hẹn mà gặp, tại “Góc phố ngày tết” của khu phố này, từ ảnh Bác Hồ, tủ sách, chậu hoa đến những vật dụng trang trí đều được trưng dụng lại từ mùa xuân trước và do bà con góp lại, sắp đặt bằng cả tấm lòng. Bởi vậy mà bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Trưởng khu phố 27, gọi vui đây là “góc phố 0 đồng”.

Có mặt suốt những ngày trang trí, bà Trần Thị Kiều Nga coi góc phố như một miền ký ức. Bà Nga bảo bà được “trở về tết xưa”, được nghe lại nhịp sống rộn ràng của xóm giềng, của tiếng cười trẻ nhỏ, của những câu chuyện đời thường mà lâu nay ai cũng bận rộn nên ít có dịp ngồi lại. Từ cảm xúc ấy, bà Nga đã viết liền hai bài thơ về khu phố và phường Bến Thành để bà con cùng đọc.

Năm nay, với chủ đề “Xuân hội tụ”, góc phố ngày tết được tổ chức quy mô hơn. Tại đây, khu phố lồng ghép tuyên truyền về chuyển đổi số, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường; kể những câu chuyện đẹp, việc làm thiết thực trong học tập và làm theo Bác. Đặc biệt, các nội dung tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cũng được giới thiệu gần gũi, để người dân hiểu, đồng thuận và sẵn sàng tham gia đầy đủ.

Những ngày giáp tết, người dân khu phố 27 còn cùng nhau chăm sóc mảng xanh, trồng thêm chậu hoa tự quản, chăm lo bộ đội xuất ngũ và các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026; hỗ trợ cài đặt ứng dụng công nghệ, tập huấn kỹ năng AI, từng bước đưa chuyển đổi số đi vào đời sống thường ngày. Khu phố cũng vận động các mạnh thường quân, hộ kinh doanh cá thể trao tặng 64 suất quà tết cho bà con, những món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn ấm áp nghĩa tình.

Giữ lửa nghĩa tình

Không chỉ trong khu trung tâm, sợi dây nghĩa tình từ cộng đồng vẫn tiếp tục được nối dài tại nhiều khu phố, thông qua các hoạt động ý nghĩa.

5 giờ 30 sáng ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 2, bà Võ Phước Huệ (khu phố 57, phường Tăng Nhơn Phú) đã có mặt tại trụ sở liên khu phố 45-46-47-72-73, phường Tăng Nhơn Phú, tất bật quét dọn, chuẩn bị những phần xôi nóng hổi trao tặng người khó khăn. Chương trình do khu phố 46 và khu phố 72 tổ chức. Dù không phải cư dân tại đây nhưng suốt gần 6 năm qua, chưa ngày nào bếp ăn hoạt động mà bà Huệ vắng mặt. Với bà, đây là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nên bà tự nguyện tham gia.

Đoàn viên thanh niên tham gia gói bánh tét cùng khu phố 46, phường Tăng Nhơn Phú để tặng người khó khăn

Ở liên khu phố này, mỗi buổi nấu ăn sáng sẽ có gần 30 hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên, lực lượng dân quân tự vệ và người dân tham gia. Từ hôm trước, mỗi người một việc, nhóm ngâm nếp, nhóm làm muối đậu, nhóm đứng bếp đồ xôi, ra hộp để kịp buổi sáng chuyển đi tặng người khó khăn. Nhận phần xôi nóng hổi, bà Nguyễn Thị Bình, một người thường xuyên bán vé số dạo tại khu vực này, chia sẻ: “Tôi biết giờ tặng đồ ăn sáng ở khu này nên lần nào cũng tới nhận một phần. Món quà nhỏ nhưng với người lao động như chúng tôi là rất quý”.

Để duy trì hoạt động ấy suốt từ năm 2020 đến nay, đều đặn 2 lần/tháng với 1.000-1.500 suất ăn sáng/lần, ông Nguyễn Văn Thương, Trưởng khu phố 46 cho biết, đó là hành trình rất bền bỉ và không ít khó khăn. “Hình thành một hoạt động cộng đồng đã khó, duy trì được nó còn khó hơn rất nhiều. Để duy trì được bếp ăn gần 6 năm qua là sự đoàn kết, đồng lòng rất lớn của cán bộ, các đoàn thể và người dân cả khu phố”, ông Thương chia sẻ và cho biết, sự đoàn kết xuất phát từ các hoạt động cộng đồng mà khu phố 46 đã vun đắp.

Đó là năm 2018, ông đã vận động bà con trong khu phố cùng nhau cải tạo bãi rác rộng gần 2.000m2 trong khu dân cư thành Công viên Thanh Niên. Khi bãi rác biến mất, thay vào đó cây, hoa được phủ kín, người dân trong khu phố cùng góp tiền mua sắm ghế đá, thiết bị tập thể dục. “Từng viên đá, lối đi, từng chậu hoa, gốc cây đều do bà con tự vun trồng, chăm sóc. Vì vậy mà nơi đây trở thành nơi gắn kết bà con khi nào không hay”, ông Thương bộc bạch. Từ công viên ngày ấy, nhiều hoạt động được hình thành, bà con cùng tham gia, như bếp ăn tình thương khu phố 46 và khu phố 72; lớp học tình thương khu phố 46… duy trì cho đến hôm nay.

Những mô hình tự quản ấy không chỉ làm sạch, đẹp không gian sống mà còn đang âm thầm “ươm mầm” cho những mùa xuân nhân ái, nơi tình người luôn được sẻ chia kịp thời.

Những ngày cận tết, trong trụ sở liên khu phố 45-46-47-72-73 phường Tăng Nhơn Phú chất đầy gạo và nhu yếu phẩm. Đây là 120 phần quà Trưởng Khu phố 46 Nguyễn Văn Thương huy động để tặng quà tết cho bà con khó khăn trong khu phố. Bên cạnh đó, khu phố cũng tổ chức 2 buổi gói bánh tét để đoàn viên thanh niên, sinh viên ở trọ trên địa bàn tham gia, vừa trải nghiệm gói bánh truyền thống, vừa có bánh để tặng các gia đình chính sách và người khó khăn nhân dịp tết đến, xuân về.

PHƯƠNG UYÊN