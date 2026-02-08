Sức sống cơ sở

Ấm áp đêm nghệ thuật mừng Xuân Bính Ngọ tại phường Tân Hưng

Tối 8-2, Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn phường Tân Hưng (TPHCM) tổ chức chương trình nghệ thuật "Mừng Xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh" năm 2026.

Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động "Mừng Xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh" năm 2026 của phường, diễn ra trong hai ngày 7 và 8-2.

6HH01426.JPG
Một tiết mục biểu diễn tại chương trình
6HH01435.JPG
Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người dân phường Tân Hưng tham dự chương trình

Tại chương trình, các nghệ sĩ đã biểu diễn các ca khúc ngợi ca quê hương, đất nước, mừng xuân mới.

Các đơn vị trên địa bàn đã ủng hộ quỹ chăm lo an sinh xã hội của phường với số tiền gần 1,6 tỷ đồng. Phường cũng trao nhiều phần quà tết đến hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

8-2.jpg
Doanh nghiệp ủng hộ quỹ chăm lo an sinh xã hội phường Tân Hưng
6HH01519.JPG
Lãnh đạo phường Tân Hưng trao quà đến các hộ dân trên địa bàn

Phường Tân Hưng cũng trao giải các hội thi được tổ chức từ ngày 7 đến ngày 8-2. Trong đó, 2 giải nhất hội thi “Gói - nấu bánh chưng, bánh tét” thuộc về đội 10 (gồm các khu phố 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) và Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.Giải nhất hội thi trang trí “Góc phố ngày tết - Mừng xuân Bính Ngọ) thuộc về Văn phòng khu phố 36, 37 (ở nội dung trang trí văn phòng khu phố); khu phố 62 (ở nội dung trang trí góc xuân tại chung cư); Trường Mầm non Tân Kiểng (ở nội dung trang trí tiểu cảnh Xuân).

6HH01586.JPG
Các đội thi nhận giải hội thi “Gói - nấu bánh chưng, bánh tét”

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đức Trí, Chủ tịch UBND phường Tân Hưng khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phấn đấu xây dựng phường ngày càng phát triển, văn minh, nghĩa tình, vì chất lượng sống và sự hài lòng của người dân.

Dịp này, phường Tân Hưng đã ra mắt logo phường và 2 ca khúc chính thức của phường: Tân Hưng ngày mới (tác giả Mai Trâm), Phường Tân Hưng - Vươn mình cùng thành phố (tác giả Đoàn Châu Hải Quân)

Ảnh chụp Màn hình 2026-02-08 lúc 19.47.57.png
THU HƯỜNG

