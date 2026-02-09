Phường Bến Cát tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường

Chương trình do Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bến Cát (TPHCM) tổ chức sáng 9-2 với sự tham dự của hơn 1.000 học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn.

Thông qua tiểu phẩm “Bạo lực tinh thần – nỗi đau khó thấy”, các tuyên truyền viên phản ánh sinh động những tình huống bạo lực học đường thường gặp trong thực tế, đặc biệt là bạo lực tinh thần, có thể là âm thầm nhưng để lại nhiều hệ lụy lâu dài.

Tiểu phẩm biểu diễn tại buổi tuyên truyền

Bằng lối thể hiện gần gũi, dễ hiểu, tiểu phẩm giúp các em học sinh nhận diện rõ hơn các hành vi bạo lực học đường, đồng thời thấy được những tổn thương, hậu quả nghiêm trọng mà bạo lực gây ra đối với tâm lý, sự phát triển và tương lai của học sinh.

Bên cạnh đó, học sinh còn được cung cấp thông tin về thực trạng bạo lực học đường hiện nay; lắng nghe những câu chuyện đẹp, có thật về tình bạn trong học đường và cuộc sống; được định hướng cách xây dựng tình bạn lành mạnh, tích cực.

Hơn 1.000 học sinh tham gia buổi tuyên truyền

Buổi tuyên truyền chú trọng trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để xử lý tình huống, chủ động ngăn chặn và mạnh dạn lên tiếng, đấu tranh với các hành vi sai trái trong môi trường học đường.

Trước đó, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bến Cát cũng đã tổ chức tuyên truyền lưu động phòng, chống bạo lực học đường tại Trường THCS Mỹ Phước, với sự tham gia của hơn 500 học sinh, góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và không bạo lực.

