Đến một điểm, xong thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Muốn đăng ký hộ kinh doanh, người dân chỉ cần đến một địa điểm để được hỗ trợ toàn bộ các thủ tục liên quan, thay vì phải đi nhiều nơi như trước đây.

Tư vấn người dân đăng ký hộ kinh doanh tại ngày hội. Ảnh: THÁI PHƯƠNG
Tư vấn người dân đăng ký hộ kinh doanh tại ngày hội. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Ngày 18-4, UBND phường Phú Nhuận, TPHCM tổ chức ngày hội hỗ trợ liên thông thủ tục đăng ký hộ kinh doanh – thuế và chuyển đổi số năm 2026.

Tại ngày hội, người dân được cán bộ thuế giới thiệu các nội dung về thuế hiện nay và giải đáp những vướng mắc liên quan đến chính sách thuế.

Điểm nổi bật của ngày hội là thực hiện mô hình hỗ trợ liên thông tại chỗ, theo một quy trình đơn giản, gồm các bước: Đăng ký hộ kinh doanh - đăng ký thuế - đăng ký hóa đơn điện tử - chữ ký số và mở tài khoản thanh toán.

Người dân quét mã QR để được hỗ trợ các thủ tục tại ngày hội. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Theo bà Trần Đỗ Quyên, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Nhuận, mô hình được triển khai theo hướng: tích hợp - liên thông - hỗ trợ tại một điểm. Từ đó, thời gian giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh rút ngắn từ 3 ngày xuống còn 1 đến 2 ngày. Trong nhiều trường hợp, có thể giải quyết ngay trong ngày.

Tư vấn, hướng dẫn người dân các thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tại ngày hội. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đặc biệt, người dân chỉ cần đến một địa điểm để được hỗ trợ toàn bộ các thủ tục liên quan, thay vì phải đi nhiều nơi như trước đây.

Giới thiệu các dịch vụ đến người dân. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Mô hình này sẽ được duy trì thực hiện thường xuyên tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường Phú Nhuận.

Các đơn vị ký kết tại chương trình. Ảnh: THÁI PHƯƠNG
THÁI PHƯƠNG

