Lâm Đồng: Sạt lở nghiêm trọng trên đèo Đại Ninh, giao thông tê liệt

Lượng đất đá rất lớn bất ngờ đổ ập xuống đoạn đèo Đại Ninh (Quốc lộ 28B, qua tỉnh Lâm Đồng) khiến giao thông qua khu vực bị tê liệt.

Nhiều người dân cùng phương tiện không thể di chuyển qua khu vực sạt lở

Chiều 27-10, tại khu vực đèo Đại Ninh (Quốc lộ 28B, xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng) liên tiếp xảy ra 2 vụ sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông bị ách tắc hoàn toàn.

VIDEO: Vị trí sạt lở xảy ra trên Quốc lộ 28B

Cụ thể, 2 vị trí sạt lở thuộc Km45+300 và Km50+300 (đèo Đại Ninh). Trong đó, tại vị trí Km45+300, tình trạng sạt lở xảy ra rất nghiêm trọng. Theo ghi nhận, tại vị trí này, rất nhiều khối đất đá lớn từ trên sườn đồi đổ ập xuống, chắn ngang đường, các phương tiện không thể di chuyển qua lại.

Sau khi xảy ra sự việc, đơn vị thi công dự án cải tạo Quốc lộ 28B đã huy động phương tiện, nhân lực đến hiện trường để dọn dẹp đất đá. Tuy nhiên, do lượng đất đá tràn xuống đường quá lớn, cùng với thời tiết mưa lớn, việc khắc phục sự cố gặp rất nhiều khó khăn.

Lượng đất đá rất lớn đổ ập xuống đoạn đèo Đại Ninh

Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng công an địa phương và các đơn vị liên quan tạm thời đặt biển cảnh báo, cấm các phương tiện qua lại tại khu vực sạt lở.

Đến khoàng 19 giờ cùng ngày, việc khắc phục tình trạng sạt lở trên đèo Đại Ninh vẫn chưa thực hiện xong, Quốc lộ 28B vẫn chưa thể lưu thông.

Đến 19 giờ ngày 27-10, Quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh chưa thể lưu thông

Được biết, Quốc lộ 28B qua tỉnh Lâm Đồng đang trong quá trình nâng cấp, cải tạo, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân. Dự án vừa được điều chỉnh thời gian hoàn thành đến tháng 3-2026.

NGUYỄN TIẾN