Điều tra vụ người đàn ông tử vong tại nhà trong đêm

Ngày 20-3, Công an phường An Hội Đông (TPHCM) đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một nam thanh niên được phát hiện tử vong trong nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 19-3, một người dân sinh sống trong hẻm 511 đường Thống Nhất (phường An Hội Đông) trở về nhà thì bất ngờ phát hiện người thân đã tử vong.

Hiện trường vụ việc

Sau đó, người nhà nạn nhân hô hoán nhờ hàng xóm hỗ trợ, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường An Hội Đông phối hợp lực lượng y tế nhanh chóng có mặt, tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở bảo vệ hiện trường

Bước đầu, nạn nhân được xác định là anh H.T. (28 tuổi, ở phường An Hội Đông). Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận một mảnh giấy có nội dung liên quan đến nợ nần.

Vụ việc đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

MẠNH THẮNG