Quảng Ngãi: Dựng cầu tạm bằng tre thay cầu Nước Bao bị gãy

Chiều 17-11, ông Trần Văn Luật, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng địa phương cùng người dân đã chủ động dựng cầu tạm bằng tre để qua lại khu vực cầu Nước Bao sau khi công trình này bị gãy do mưa lũ.

Cầu Nước Bao bị lũ cuốn

Lực lượng địa phương và người dân dùng tre để dựng tạm cầu

Ông Trần Văn Luật thông tin thêm: “Địa phương đã kiểm tra hiện trường, dự kiến ngày mai (18-11) sẽ đưa sắt thép vào để làm một cầu dầm thép tạm nhằm bảo đảm các phương tiện qua lại an toàn. Hôm nay, lực lượng tại chỗ chỉ làm cầu tạm bằng tre để người dân đi bộ”.

Người dân tập kết tre về vị trí cầu Nước Bao

Đan tre và dựng cầu tạm

Mặc dù việc khắc phục tạm thời có thể giúp người dân đi bộ qua lại, tuy nhiên địa phương vẫn khuyến cáo người dân hạn chế qua cầu để đảm bảo an toàn

Sáng 17-11, mưa lũ đã làm cầu Nước Bao gãy một đoạn dài khoảng 3m; phần mố cầu và một phần thân cầu bị nước cuốn trôi. Tuyến giao thông qua khu vực bị chia cắt hoàn toàn, khiến 288 hộ dân với 1.212 nhân khẩu ở hai thôn Mang Nà và Nước Nao bị cô lập.

NGUYỄN TRANG