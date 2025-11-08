Xã hội

Đoàn kết, góp sức xây dựng “Thủ Đức nghĩa tình”

SGGPO

Ngày 8-11, khu phố 3, phường Thủ Đức (TPHCM) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, năm 2025.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân tặng cây cho khu phố 3
Đồng chí Bùi Thanh Nhân tặng cây cho khu phố 3

Dự và phát biểu, đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên Đoàn Lao động TPHCM chia sẻ, ngày hội là dịp để người dân khu phố thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, đồng tâm hiệp lực nâng cao chất lượng các công trình an sinh xã hội mang đậm dấu ấn “Thủ Đức nghĩa tình”.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Theo đồng chí Bùi Thanh Nhân, khu phố cần tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương và bồi đắp thêm những phẩm chất mang giá trị con người văn hóa, thích ứng phù hợp với yêu cầu phát triển mới.

Qua đó, làm dày thêm truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của địa phương; đồng thời huy động nhiều nguồn lực trong xã hội chăm lo cho dân.

Người dân khu phố 3 nêu ý kiến tại ngày hội

Tại ngày hội, cấp ủy - khu phố - Ban công tác Mặt trận khu phố 3 phát động thực hiện các công trình thi đua: xây dựng tuyến hẻm số 7 đường 14 xanh, sạch, đẹp an toàn; vận động 90% hộ gia đình có nhà cao tầng xây dựng "Ban công nở hoa, sân vườn xanh"; vận động chăm lo thường xuyên cho 4 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo phường Thủ Đức tặng quà đến các hộ dân khu phố 3 có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, UBND phường Thủ Đức tặng Giấy khen biểu dương 4 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2025. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Đức tặng Giấy khen biểu dương 5 gương "Người tốt, việc tốt" năm 2025.

THU HƯỜNG

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc phường Thủ Đức

