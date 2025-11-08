Quảng Ngãi: Dựng lại cây xanh, khẩn trương khắc phục ô nhiễm môi trường sau bão

Sáng 8-11, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tích cực xử lý môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng do rác thải, bùn đất tích tụ sau bão số 13.

Clip: Dựng lại cây xanh ven biển xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương chỉ đạo các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn môi trường, khôi phục sản xuất, đời sống người dân sau bão.

Bờ kè đá để chắn sóng bị triều cường đánh phá. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Từng mảng đất bị trượt xuống. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cây cối ngã đổ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ngổn ngang cây cối ở bãi biển xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi vào 8-11. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trong sáng cùng ngày, tại ven biển xã Tịnh Khê, lực lượng công nhân của Công ty CP Môi trường và Đô thị Quảng Ngãi khẩn trương thu dọn, xử lý các điểm ô nhiễm môi trường, đồng thời trồng lại hàng dừa ven biển bị gió bão quật ngã.

Những cây dừa bị bật gốc, ngã đổ được trồng lại ngay ngắn; còn những cây chỉ bị trơ gốc nhưng rễ vẫn bám chắc vào đất thì được giữ nguyên, chăm sóc để phục hồi xanh tốt trở lại.

Ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, cho biết: “Hôm nay, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tiếp tục ra quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả triều cường, dọn dẹp nhà cửa cho 157 hộ bị hư hỏng. Đồng thời, xã đã chỉ đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công khẩn trương triển khai công tác vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước và khử trùng sau bão".

Trồng lại cây dừa ven biển bị sóng quật ngã. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Sáng 8-11, anh Lê Mai Bình, Bí thư Đoàn Thanh niên đặc khu Lý Sơn, cho biết: “Phát huy tinh thần xung kích và trách nhiệm, 50 đoàn viên thanh niên của Đoàn đặc khu Lý Sơn đã hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão. Lực lượng đoàn viên tổ chức khai thông tuyến đường bờ kè Đông Nam từ thôn Đông An Hải đến thôn Tây An Hải, thu dọn cây gãy đổ, bùn đất, giúp các hộ dân sửa chữa nhà cửa, công trình bị hư hại, góp phần sớm ổn định cuộc sống và đảm bảo vệ sinh môi trường".

Thanh niên đặc khu Lý Sơn tiếp tục ra quân dọn vệ sinh môi trường

Dọn dẹp lượng rác và bùn đất tấp vào các khu dân cư

Công an trên đặc khu Lý Sơn dọn vệ sinh môi trường

Đồn Biên phòng Lý Sơn ra quân trong sáng 8-11

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn tiếp tục ra quân ngày "Chủ nhật xanh" sau bão

Dọn vệ sinh bãi biển đặc khu Lý Sơn

Đảm bảo môi trường xanh trở lại trên đặc khu Lý Sơn

NGUYỄN TRANG