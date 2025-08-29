Dồn dập khuyến mãi sâu dịp Quốc khánh

Ngày 29-8, tại Ga Metro Bến Thành, diễn ra sự kiện “Khuyến mãi hàng hiệu - City Sale” đợt 1 năm 2025, quy tụ hơn 500 thương hiệu quốc tế và nội địa, mở màn chuỗi hoạt động Shopping Season 2025 với mức giảm giá đến 80%

Hàng hiệu giảm giá tới 80%

Từ nay đến 7-9, người tiêu dùng có cơ hội mua sắm nước hoa, mỹ phẩm, thời trang, phụ kiện của các thương hiệu Gucci, Versace, Nike, Adidas, Casio… với mức giảm mạnh. Khách hàng thanh toán không tiền mặt qua HDBank, Vikki Bank, VNPay, ZaloPay được ưu đãi thêm 5%-20%, hoàn tiền, tặng voucher hoặc quà giá trị. Chương trình được tổ chức tại Ga Metro Bến Thành, Diamond Plaza, SC VivoCity, Vincom Mega Mall Thảo Điền và Parc Mall.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cùng các đại biểu dự khai mạc sự kiện ngày 29-8 tại phường Bến Thành, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sở Công thương TPHCM còn phối hợp tổ chức bán hàng lưu động giảm giá sâu cho công nhân, người lao động; phát động “Tháng Tick xanh trách nhiệm” nhằm bảo đảm người dân yên tâm mua sắm bánh trung thu, hàng thiết yếu an toàn, chất lượng.

Chương trình dự kiến thu hút lượng khách tăng 30%-50%, góp phần kích cầu tiêu dùng, tạo không khí mua sắm sôi động trong dịp lễ Quốc khánh.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng tham quan gian hàng khuyến mãi. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết sau sáp nhập, thành phố với hơn 14 triệu dân, diện tích 6.700 km², tiếp tục khẳng định sức sống mạnh mẽ của thị trường. Chỉ trong 7 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đã đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 15,5%. Ông kêu gọi doanh nghiệp đồng hành bằng chất lượng, uy tín và dịch vụ tốt nhất, đồng thời khuyến khích người dân, du khách tích cực tham gia để “City Sale 2025” trở thành ngày hội mua sắm, góp phần quảng bá TPHCM là điểm đến mua sắm hàng đầu khu vực.

Người dân, du khách chọn mua hàng hiệu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đủ nguồn hàng, kéo dài thời gian mở cửa

AEON Việt Nam cho biết sẽ bảo đảm đủ nguồn hàng, giá ổn định, đồng thời mở rộng thời gian phục vụ. Chuỗi siêu thị triển khai chương trình “Sale tưng bừng, mừng đại lễ” từ nay đến 3-9 giảm giá đến 50% kèm quay số trúng thưởng; kết hợp ưu đãi định kỳ “Giá thấp mỗi ngày”, “Ngày hội thành viên”, “Thứ Tư vui vẻ”…

Người tiêu dùng chọn mua hàng hóa tại hệ thống AEON

MM Mega Market Việt Nam triển khai chương trình “Tết Độc Lập – Mừng 80 năm Quốc khánh” diễn ra từ nay đến 10-9, áp dụng hàng loạt ưu đãi cho hơn 2.000 sản phẩm, nhiều mặt hàng “mua 1 tặng 1”, “mua 2 tính tiền 1”, thực phẩm tươi sống giảm 20%-30%, hàng gia dụng khuyến mãi sâu đến 80%.

Toàn bộ ưu đãi đồng thời triển khai trên kênh trực tuyến lẫn trực tiếp tại siêu thị.

Khách mua hàng tại hệ thống MM Mega Market

Từ ngày 29-8 đến hết ngày 2-9, Sasco (Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất) Sasco tổ chức chuỗi hoạt động tri ân khách hàng, nổi bật là chương trình “Giờ vàng - Quà may mắn” từ 14 giờ - 15 giờ mỗi ngày tại phòng chờ thương gia. Đặc biệt, hành khách có tên Quốc, Khánh, Tự, Hào, Việt, Nam hoặc sinh ngày 2-9 sẽ được tặng voucher trải nghiệm dịch vụ phòng chờ cao cấp tại 18 cảng hàng không toàn quốc.

Du khách quốc tế được tặng quà lưu niệm tại Sasco

Ngoài ra, tại hệ thống mua sắm Sascoshop và chuỗi ẩm thực The Phoenix, Phố Chợ, Fresh2Go, Cuisine de Saigon, +84 Eatery, khách trải nghiệm dịch vụ sẽ được nhận quà tặng gồm móc khóa, túi đan len hình cờ đỏ sao vàng…

THI HỒNG