Đồng chí Nguyễn Thị Lệ: Đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ khi sắp xếp khu phố, ấp

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao đổi với lãnh đạo quận Bình Thạnh tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 29-3, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Thạnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý 2-2024.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ quận Bình Thạnh trong quý 1-2024.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy quận Bình Thạnh tập trung triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2024. Qua đó, tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Đồng thời, quan tâm hơn nữa nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội gắn với phát triển kinh tế; tăng cường chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết chế độ chính sách, hỗ trợ tìm kiếm việc làm, ổn định đời sống người lao động.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu, quận phải xác định rõ đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, có ý nghĩa quan trọng, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, quận cần chủ động hơn trong tăng cường phối hợp sở, ngành rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình, từ đó thực hiện đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch.

Đồng chí cũng đề cập đến một số khó khăn trong thực hiện dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng kỹ thuật rạch Xuyên Tâm và đề nghị quận Bình Thạnh đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền. Đồng thời, rà soát, nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời đề xuất, kiến nghị Thành ủy, UBND TPHCM tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Đồng chí nhấn mạnh, việc rà soát, xây dựng chính sách, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án trên địa bàn phải hợp lý, tạo được sự đồng thuận cao của người dân có đất bị thu hồi để đảm bảo tiến độ.

Mặt khác, quận cần tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng, nhất là các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ do địa phương quản lý; kiên quyết không để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn mà không được kiểm tra, phát hiện, xử lý. Đẩy mạnh công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động đề ra phương án, kế hoạch xử lý tình huống phát sinh về an ninh trật tự, phòng, chống cháy, nổ; quyết tâm kéo giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm đường phố, sử dụng công nghệ cao, lừa đảo qua mạng.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TP, quận cần quan tâm đến tâm tư của cán bộ công chức, nhất là những cán bộ không chuyên trách. Song song, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích và đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định, không gây dao động trong đội ngũ cán bộ, công chức khi thực hiện sắp xếp.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy, tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Xác định nhiệm vụ tự kiểm tra, giám sát, tự khắc phục là nhiệm vụ thường xuyên, tập trung, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, qua đó kịp thời ngăn ngừa, phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm.

Từ đầu năm đến nay, tình hình phát triển kinh tế ở quận được duy trì, tổng giá trị sản xuất ước thực hiện đạt hơn 15.890 tỷ đồng, tăng 8,56% so với cùng kỳ; số hộ kinh doanh đăng ký mới tăng so với cùng kỳ. Quận triển khai 21 công trình, trong đó có 7 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII. Quận giải ngân kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 5,15%. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm theo tiến độ kế hoạch. Quận cũng vận động bàn giao mặt bằng đối với 5 hộ thuộc dự án chống sạt lở đoạn 2, phường 27 và phường 28...

Tin liên quan Quận Bình Thạnh kiến nghị “đòi lại” quỹ nhà tái định cư cho dự án rạch Xuyên Tâm

NGÔ BÌNH