Đồng Nai: Hỗ trợ 5.074 tỷ đồng cho hộ nghèo phát triển kinh tế

Đại hội có sự tham dự của gần 500 đại biểu, gồm các khách mời Trung ương, địa phương, đại biểu chỉ định và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Đại hội vinh dự được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn tặng hoa đến Mẹ Việt Nam Anh hùng

Trong giai đoạn 2020- 2025, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Đồng Nai có nhiều chuyển biến tích cực và trở thành phong trào quần chúng rộng khắp. Cụ thể, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới có 67/72 xã đạt chuẩn nông thôn mới (93,05%), 25/72 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (34,72%), 8/72 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (11,11%).

Địa phương có nhiều mô hình lan tỏa sâu rộng như: Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến; việc nhỏ, việc to, dân lo là xong hết; thắp sáng đường quê hay thắp sáng đường tuần tra biên giới góp phần bảo đảm an ninh, trật tự vùng biên.

Tọa đàm với các cá nhân điển hình tiên tiến

Đối với phong trào Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau, địa phương duy trì nhiều mô hình đoàn kết tương trợ, góp vốn xoay vòng, giúp 1.732 hộ nghèo vay vốn số tiền 5.074 tỷ đồng để làm ăn, phát triển kinh tế. Đồng Nai cũng huy động đóng góp tiền và hiện vật lên đến trên 1.243 tỷ đồng, khơi dậy truyền thống nhân văn “lá lành đùm lá rách”. Riêng phong trào cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 2.005 căn nhà, đạt 114,5% kế hoạch đề ra.

Đáng chú ý, trong phong trào đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, người dân đã đồng thuận cao, hiến đất trong giải phóng mặt bằng, góp phần thúc đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm như: Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3, Vành đai 4 – TPHCM.

Thi công đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai

Công tác khen thưởng cấp Nhà nước và cấp tỉnh đạt những con số ấn tượng, trong đó có Huân chương các loại cho 113 tập thể, cá nhân; Huy chương các loại cho 12 cá nhân; Cờ Thi đua Chính phủ cho 62 tập thể; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 1.029 tập thể, cá nhân; Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 2 cá nhân.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Võ Tấn Đức cho biết, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai là dấu mốc quan trọng, khẳng định bước phát triển mới của phong trào thi đua và công tác khen thưởng, thể hiện sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đạt được trong những năm qua.

Đại hội sẽ khơi dậy và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng Đồng Nai trở thành tỉnh văn minh, hiện đại, hội nhập quốc tế, phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Dịp này, đại hội cũng vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc; phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025- 2030 và thông qua danh sách Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI - năm 2025.

HOÀNG BẮC