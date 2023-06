Đồng Nai: Khởi tố 19 bác sĩ, dược sĩ để điều tra hành vi trục lợi bảo hiểm

Ngày 10-6, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can (có 1 bị can được tại ngoại) để điều tra hành vi làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan, tổ chức.