Đồng Nai: Nổ bình khí hàn làm 2 người tử vong

Chiều 18-6, tại một vựa thu mua ve chai trên Quốc lộ 51, đoạn qua phường Tam Phước, TP Đồng Nai đã xảy ra vụ nổ bình khí gió đá (dùng để cắt sắt) gây cháy, khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng có mặt khống chế đám cháy, phong tỏa hiện trường

Nạn nhân được xác định là ông N. V. Q. (50 tuổi, chủ cơ sở) và một người đàn ông hàng xóm cùng tuổi.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Tam Phước phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đồng Nai nhanh chóng có mặt, triển khai dập lửa và khống chế đám cháy sau ít phút.

Tại hiện trường, cơ sở thu mua phế liệu có kết cấu vách và mái tôn bị hư hỏng sau vụ nổ.

Thời điểm xảy ra sự cố, vợ và 3 người con của chủ cơ sở đi vắng nên thoát nạn.

Hiện hiện trường đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Theo lãnh đạo UBND phường Tam Phước, cơ sở này trước đó đã từng bị lực lượng chức năng nhắc nhở và lập biên bản do hoạt động thu gom, tập kết phế liệu tự phát, không bảo đảm an toàn.

XUÂN TRUNG