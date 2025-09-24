Đồng Nai: Vận động đối tượng xâm hại trẻ em ra đầu thú

Ngày 24-9, Công an xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã vận động một đối tượng có hành vi xâm hại trẻ em ra đầu thú, sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 22-9, chị L. (ngụ xã Bù Đăng) trình báo con gái mình là cháu M. (tên đã thay đổi, sinh năm 2013) bị xâm hại. Nhận được thông tin, Công an xã Bù Đăng lập tức báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, đồng thời triển khai các biện pháp xác minh, truy xét.

Đến 23 giờ cùng ngày, dưới sự vận động của gia đình và sự kiên quyết của lực lượng chức năng, nghi phạm đã ra đầu thú tại Công an xã Bù Đăng. Tại cơ quan công an, nghi phạm khai tên Q. (18 tuổi, trú xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai), thừa nhận đã xâm hại cháu M. vào rạng sáng 22-9 tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an xã Bù Đăng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý và trang bị cho trẻ kiến thức giới tính, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, nhằm phòng tránh những tình huống đáng tiếc.

BÙI LIÊM