Pháp luật

An ninh - trật tự

Đồng Nai: Vận động đối tượng xâm hại trẻ em ra đầu thú

SGGPO

Ngày 24-9, Công an xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã vận động một đối tượng có hành vi xâm hại trẻ em ra đầu thú, sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân.

Đồng Nai: Vận động đối tượng xâm hại trẻ em ra đầu thú

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 22-9, chị L. (ngụ xã Bù Đăng) trình báo con gái mình là cháu M. (tên đã thay đổi, sinh năm 2013) bị xâm hại. Nhận được thông tin, Công an xã Bù Đăng lập tức báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, đồng thời triển khai các biện pháp xác minh, truy xét.

Đến 23 giờ cùng ngày, dưới sự vận động của gia đình và sự kiên quyết của lực lượng chức năng, nghi phạm đã ra đầu thú tại Công an xã Bù Đăng. Tại cơ quan công an, nghi phạm khai tên Q. (18 tuổi, trú xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai), thừa nhận đã xâm hại cháu M. vào rạng sáng 22-9 tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an xã Bù Đăng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý và trang bị cho trẻ kiến thức giới tính, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, nhằm phòng tránh những tình huống đáng tiếc.

Tin liên quan
BÙI LIÊM

Từ khóa

Công an xã Bù Đăng Bù Đăng Thọ Sơn Xâm hại Lạm dụng tình dục trẻ em Ra đầu thú Đầu thú Truy xét Hồi chuông Nhà nghỉ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn