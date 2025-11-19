Phiên xét xử hoa hậu Thùy Tiên: Tổng Giám đốc Sen Vàng vắng mặt

Khoảng 8 giờ, hội đồng xét xử vào phòng xử án, thẩm phán chủ tọa phiên tòa công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử. Thư ký phiên tòa cho biết có 10 luật sư đăng ký tham gia bào chữa.

Chủ toạ phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tòa triệu tập 30 cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nhưng chỉ có ông Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh Vlogs) và bà Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái Quang Linh Vlogs) có mặt. 28 người còn lại vắng mặt, trong đó có bà Phạm Thị Kim Dung, Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng, ủy quyền cho đại diện đến tòa.

Cáo trạng xác định sản phẩm thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies, kẹo Kera do Công ty Chị Em Rọt ký hợp đồng đặt sản xuất tại Công ty Asia Life.

Trong quá trình sản xuất, các bị cáo không kiểm tra, giám sát chất lượng; mặc dù biết rõ hàm lượng chất xơ trong kẹo rất thấp, không đúng như quảng cáo, nhưng vẫn phát hành hồ sơ công bố sản phẩm nêu thành phần “10 loại rau củ quả chiếm 28,13%”. Từ đó, nhóm bị cáo đã livestream 6 lần, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa, sáng 19-11. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sau khi nổ ra tranh cãi về hàm lượng chất xơ đầu tháng 3-2025, Thùy Tiên đề nghị và được Lê Thành Công trao đổi với Lê Tuấn Linh ký một hợp đồng hợp thức hóa giữa Công ty Chị Em Rọt và Công ty Sen Vàng, nhằm loại bỏ vai trò chủ sở hữu sản phẩm.

Bà Phạm Thị Kim Dung đồng ý hỗ trợ và giao bà Phạm Thị Việt Mỹ làm việc với Thùy Tiên về nội dung hợp đồng. Cơ quan điều tra xác định bà Phạm Thị Kim Dung và các cá nhân tại Công ty Sen Vàng không tham gia vào quá trình sản xuất, quảng bá hay công bố sản phẩm Kera; việc Thùy Tiên quảng cáo kẹo Kera là hoạt động cá nhân, không đại diện công ty.

Trong toàn bộ quá trình, Công ty Sen Vàng và bốn cá nhân không hưởng lợi, không có sự bàn bạc hay tham gia vào hành vi lừa dối khách hàng. Do đó, cơ quan điều tra kết luận hành vi của họ không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm trong vụ án.

KIM THỨC