Hoa hậu Thùy Tiên lĩnh án 2 năm tù

Chiều 19-11, sau một ngày xét xử, Tòa án nhân dân TPHCM đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án “Lừa dối khách hàng” liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life.

Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (hoa hậu Thùy Tiên), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) cùng mức án 2 năm tù giam về tội danh “Lừa dối khách hàng”. Các bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CER) lãnh án 3 năm 3 tháng tù; Lê Thành Công (thành viên HĐQT) lãnh 3 năm tù cùng về tội danh trên. Ngoài hình phạt tù, mỗi bị cáo phải nộp phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Cáo trạng và diễn biến tại tòa xác định, từ tháng 12-2024 đến tháng 3-2025, các bị cáo đã thông đồng, lên kịch bản quảng bá sai sự thật về công dụng của kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhóm này quảng cáo “1 viên kẹo tương đương một đĩa rau”, cam kết nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP. Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy hàm lượng chất xơ trong sản phẩm chỉ đạt 0,935%/viên, thấp hơn nhiều so với công bố và không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn như quảng cáo.

Hành vi gian dối này đã khiến hơn 56.000 khách hàng tin tưởng mua hơn 129.000 hộp sản phẩm, mang lại doanh thu 17,5 tỷ đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính xác định là hơn 12,4 tỷ đồng.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và làm mất niềm tin người tiêu dùng, cần xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, Tòa cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt và đã nộp tiền khắc phục hậu quả (trong đó bị cáo Thùy Tiên đã nộp 3,2 tỷ đồng), nên đã tuyên mức án khoan hồng hơn so với khung hình phạt.

Về trách nhiệm dân sự, số tiền thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng được tịch thu sung công quỹ. Công ty CER có trách nhiệm bồi thường cho khách hàng nếu có yêu cầu trong các vụ án dân sự khác.

Các bị can quay clip quảng cáo kẹo rau củ Kera

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX cho rằng các bị cáo thu lợi bất chính thông qua công ty Chị Em Rọt nên công ty Chị Em Rọt phải bồi thường cho các bị hại. Tuy nhiên, sau khi đăng tin thông báo tìm bị hại, cơ quan điều tra chỉ xác định được 22 khách hàng tại TPHCM mua kẹo Kera nên HĐXX buộc Chị Em Rọt bồi thường cho 22 khách hàng này.

Đối với các khách hàng mua hàng của công ty Chị Em Rọt chưa liên hệ, chưa có yêu cầu nên tách ra giải quyết bằng 1 vụ án dân sự khác khi có yêu cầu.

Đối với công ty Sen Vàng trực tiếp quản lý hoa hậu Thùy Tiên, quá trình điều tra cho thấy những người này không bàn bạc, không quảng bá cho kẹo Kera, việc Thùy Tiên quảng bá kẹo Kera là hành vi cá nhân.

