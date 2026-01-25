Đồng Tháp: Liên tiếp phát hiện 6 phương tiện vận chuyển cát trái phép

Ngày 25-1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa tạm giữ 6 phương tiện thủy vận chuyển cát không rõ nguồn gốc, vi phạm giao thông đường thủy nội địa.

Theo Phòng CSGT, đêm 20-1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Tiền, đoạn qua Ấp 2, xã Cái Bè, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp) phát hiện 5 phương tiện thủy vỏ sắt vận chuyển cát có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra điều kiện hoạt động và vận tải hàng hóa.

Qua kiểm tra, phương tiện thứ nhất mang số hiệu BTr-7481 do T.T.Đ (sinh năm 1986, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, trên khoang chứa 196m3 cát. Phương tiện thứ hai mang số hiệu BTr-7139 do N.T.T (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, chở 64m3 cát. Phương tiện thứ ba mang số hiệu BTr-8183 do N.T.Đ (sinh năm 1970, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, chở 70m3 cát.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đang kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Ảnh: Lê Hoài

Phương tiện thứ tư mang số hiệu TG-14989 do N.D.L (sinh năm 1979, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, vận chuyển 180m3 cát. Phương tiện thứ năm mang số hiệu BTr-7721 do N.V.T (sinh năm 1979, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, chở 25m3 cát. Qua kiểm tra nồng độ cồn, người điều khiển phương tiện này vi phạm với kết quả 0,369mg/l khí thở.

Làm việc với lực lượng chức năng, các thuyền trưởng thừa nhận toàn bộ số cát trên được mua lại trên sông Tiền thuộc thủy phận tỉnh Vĩnh Long, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Ngoài ra, các phương tiện còn vi phạm chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, vượt từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô; không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng và các giấy tờ liên quan phương tiện.

Cùng thời điểm, lực lượng làm nhiệm vụ cũng tạm giữ thêm 1 phương tiện vỏ gỗ gắn máy công suất lớn do V.Đ.H (sinh năm 2008, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển. Người này không xuất trình được giấy tờ tùy thân cũng như hồ sơ pháp lý của phương tiện.

Hiện Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

NGỌC PHÚC