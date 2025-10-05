Đồng Tháp: Sạt lở bờ sông Ra Bài, cắt đứt đường giao thông nông thôn

Ngày 5-10, UBND xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa xảy ra một điểm sạt lở tại tuyến đường huyện 54B (cặp sông Ba Rài), thuộc xã Hiệp Đức cắt đứt đường giao thông nông thôn trong khu vực.

Ngành chức năng rào chắn đoạn đường bị sạt lở. Ảnh: MT

Trước đó, vào lúc 5 giờ 15 phút cùng ngày, trên tuyến đường huyện 54B xảy ra sạt lở, nhiều đoạn bị sạt xuống sông Ba Rài. Theo cơ quan chức năng, các đoạn sạt lở có tổng chiều dài khoảng 30m, vụ sạt lở làm chia cắt hoàn toàn giao thông qua khu vực này.

Chính quyền địa phương đã đến khảo sát, cắm bảng cảnh báo nguy hiểm và dựng rào chắn, yêu cầu người dân lưu thông qua tuyến đường khác để đảm bảo an toàn. Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh Đồng Tháp để có hướng khắc phục.

Theo UBND xã Hiệp Đức, vào mùa nước nổi, khu vực này thường xuyên xảy ra sạt lở. Hiện một số tuyến đường khác cặp sông Ba Rài cũng xuất hiện vết nứt, nguy cơ xảy ra sạt lở rất cao.

NGỌC PHÚC