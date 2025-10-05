Lâm Đồng: Cháy cơ sở giặt ủi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Chiều 5-10, đại diện UBND phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang tổ chức thống kê thiệt hại, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại cơ sở giặt ủi của Công ty TNHH giặt ủi Thanh Mai.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, tại cơ sở giặt ủi của Công ty TNHH Thanh Mai (phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ cháy lớn. Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 5 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã điều động 3 xe chữa cháy và xe bồn, cùng hơn 10 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Cháy lớn tại cơ sở giặt ủi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Thời điểm lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, ngọn lửa đang bùng phát mạnh và cháy lan ra khu vực chứa chăn, ga, gối, đệm của cơ sở giặt ủi. Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, may mắn không có thiệt hại về người.

Cơ sở giặt ủi xây dựng trái phép hoạt động từ rất lâu

Trả lời Báo SGGP, một lãnh đạo UBND phường Hàm Thắng khẳng định, cơ sở giặt ủi này đã hoạt động từ lâu và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Hiện UBND phường Hàm Thắng đang phối hợp với Công an phường và các đơn vị liên quan làm rõ tính pháp lý của cơ sở giặt ủi để xử lý theo quy định của pháp luật.

TIẾN THẮNG