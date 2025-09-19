Đồng thuận – động lực để phát triển

Trong dòng chảy lịch sử phát triển, mỗi bước tiến của Đà Nẵng đều được bồi đắp từ sự đồng thuận của toàn Đảng, toàn dân.

Người dân chung tay dọn vệ sinh tuyến đường, góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh

Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 – 2030 xác định, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân là nền tảng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết, đưa thành phố trở thành hạt nhân tăng trưởng miền Trung – Tây Nguyên.

Điểm tựa đồng thuận xã hội

Thời gian qua, hệ thống Mặt trận và đoàn thể đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong tuyên truyền, vận động và tạo sự đồng thuận xã hội. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo”… trở thành chất keo gắn kết cộng đồng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Trong đại dịch Covid-19, Mặt trận là “điểm tựa” huy động hàng trăm tỷ đồng và hàng chục ngàn tấn hàng hóa hỗ trợ người dân.

Theo đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, không có sự đồng thuận, thì không một chủ trương nào có thể đi vào cuộc sống. Kinh nghiệm từ thực tiễn cho thấy, khi nhân dân tin tưởng, ủng hộ thì mọi khó khăn đều vượt qua được. Vai trò của Mặt trận và các đoàn thể là vô cùng quan trọng, bởi chính họ là cầu nối đưa nghị quyết đến gần dân, khơi dậy tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Chỉ có như vậy, chúng ta mới xây dựng được một Đà Nẵng phát triển bền vững và bao trùm, nơi mọi người dân đều có cơ hội thụ hưởng thành quả.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh tới thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu tại xã Sông Vàng (TP Đà Nẵng)

Đồng thuận xã hội chỉ có thể hình thành khi Đảng thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân.

Đồng chí Đoàn Duy Tân, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, muốn củng cố khối đoàn kết toàn dân, trước hết phải xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. “Chúng ta phải đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị của dân. Đảng viên, cán bộ phải gương mẫu trong lời nói và hành động, để dân tin và đồng hành. Khi nhân dân thấy chính quyền minh bạch, gần gũi, thì sự đồng thuận sẽ đến tự nhiên, trở thành sức mạnh”, đồng chí Đoàn Duy Tân nêu.

Theo đồng chí Đoàn Duy Tân, kinh nghiệm từ nhiều năm qua cho thấy, ở đâu cán bộ sâu sát cơ sở, ở đó mô hình, phong trào đều phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, nhiệm kỳ tới, Thành ủy đặc biệt chú trọng công tác cán bộ, coi đây là then chốt để tạo dựng lòng tin – yếu tố căn bản của sự đồng thuận.

Đồng lòng vượt khó

Thực tế ở vùng cao Tây Giang đã chứng minh điều đó, khi tinh thần gắn bó giữa chính quyền và nhân dân trở thành động lực vượt khó.

Đồng chí Bhling Mia, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Giang kể, những năm qua, nhờ sự quan tâm của thành phố và sự đồng lòng của nhân dân, Tây Giang đã có nhiều đổi thay. 100% thôn có đường bê tông, điện lưới, trường học, trạm y tế. Các lễ hội, nghề truyền thống của đồng bào Cơ Tu không chỉ được giữ gìn mà còn gắn với du lịch cộng đồng. Đời sống bà con từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Điều quan trọng là người dân không còn tâm lý ỷ lại, mà chủ động tham gia, bàn bạc, góp sức để phát triển quê hương.

Đại biểu tham dự Đại hội, tìm hiểu các tài liệu, sách báo tại khu vực trưng bày

Đồng chí Bhling Mia nhấn mạnh rằng, chính tinh thần “dân bàn, dân làm” đã giúp Tây Giang vượt khó. Khi chính quyền và nhân dân đồng lòng, mọi chương trình mục tiêu đều đi vào thực chất, chứ không dừng ở khẩu hiệu.

Đà Nẵng trong giai đoạn mới đang đối mặt nhiều thách thức: tái cấu trúc không gian sau sáp nhập, chuyển đổi số, phát triển xanh, hội nhập quốc tế… Những nhiệm vụ ấy càng đòi hỏi sự đồng lòng của toàn hệ thống chính trị và nhân dân.

Đảng viên giơ phiếu biểu quyết, khẳng định sự đồng thuận cao trong Đại hội. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Như văn kiện đại hội xác định, sức mạnh đoàn kết phải được hiện thực hóa bằng những mô hình cụ thể: thanh niên xung kích khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng; doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển xanh gắn bó với thành phố; nhân dân tham gia trực tiếp vào xây dựng Đảng, chính quyền.

Đồng thuận vì thế không chỉ là sự nhất trí trong tư tưởng, mà là hành động cụ thể của mỗi người dân, mỗi tổ chức. Và chính sự đồng thuận ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh để Đà Nẵng thực hiện thắng lợi mục tiêu: trở thành trung tâm kinh tế – xã hội lớn của miền Trung, một đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình.

XUÂN QUỲNH