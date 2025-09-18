Bản sắc văn hóa và con người Đà Nẵng tử tế, nghĩa tình

Không chỉ được biết đến như một đô thị hiện đại, năng động bên bờ Biển Đông, Đà Nẵng còn khẳng định thương hiệu “thành phố đáng sống” từ chính nền tảng văn hóa và phẩm chất con người.

Phố cổ Hội An nhìn từ trên cao – điểm đến văn hóa, du lịch quốc tế. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã xác định, xây dựng đời sống văn hóa phong phú, bền vững và phát huy những giá trị nhân ái, nghĩa tình là nhiệm vụ xuyên suốt giai đoạn mới.

Hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc

Với vị trí trung tâm miền Trung, Đà Nẵng là nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa – lịch sử. Thành phố sở hữu hai di sản thế giới là Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, đồng thời lưu giữ những làng nghề truyền thống như Nam Ô, Túy Loan, Non Nước – vừa gìn giữ ký ức cha ông, vừa trở thành điểm đến trải nghiệm hấp dẫn.

Không chỉ dừng ở bảo tồn, Đà Nẵng còn tạo dựng thương hiệu bằng chuỗi sự kiện văn hóa – thể thao – du lịch quốc tế như Lễ hội pháo hoa (DIFF), Marathon quốc tế, lễ hội Quan Thế Âm. Những sự kiện này không chỉ tạo cú hích cho du lịch, mà còn lan tỏa hình ảnh con người Đà Nẵng hiền hòa, hiếu khách, nghĩa tình.

Đại hội Đảng bộ thành phố xác định, phát triển văn hóa phải song hành với xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Nếp sống văn minh – đô thị văn hóa” được đẩy mạnh, cùng với việc đầu tư công viên, không gian đi bộ, thư viện, nhà hát, bảo tàng. Mô hình “thành phố nghệ thuật cộng đồng” dần hình thành, đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống qua các hoạt động nghệ thuật công cộng tại quảng trường, bãi biển, cầu Rồng.

Hội An – niềm tự hào của miền Trung – vẫn giữ gần như nguyên vẹn kiến trúc, phong tục, tập quán qua hơn 400 năm.

Đồng chí Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hội An chia sẻ

Theo đồng chí Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hội An, hàng trăm di tích được trùng tu, nhiều lễ hội truyền thống được khôi phục, hoạt động du lịch phát triển mạnh mẽ, tạo sinh kế cho cộng đồng. Hơn 5 triệu lượt khách mỗi năm, trong đó 60% là khách quốc tế, đã mang lại nguồn thu hàng nghìn tỷ đồng. Du lịch Hội An không chỉ đóng góp ngân sách, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động mà còn góp phần hồi sinh các làng nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian, khơi dậy khát vọng khởi nghiệp từ di sản của lớp trẻ. Hội An còn tranh thủ hợp tác quốc tế với UNESCO, JICA,… để nâng cao năng lực quản lý di sản theo chuẩn quốc tế.

Trong khi đó, ở phía Tây thành phố, xã Tây Giang – vùng đất anh hùng với hơn 90% dân số là đồng bào Cơ Tu – lại gìn giữ một bản sắc khác đó là sự kiên cường, đoàn kết và khát vọng vươn lên.

Đồng chí Bhling Mia, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Giang chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đồng chí Bhling Mia, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Giang, nhờ chương trình mục tiêu quốc gia, hơn 780 tỷ đồng đã được đầu tư cho hạ tầng, 100% thôn có đường bê tông, điện lưới, trường học, trạm y tế. Văn hóa truyền thống Cơ Tu như lễ hội, nhà Gươl, nghề thủ công được phục hồi gắn với du lịch cộng đồng. Dù còn khó khăn, xã quyết tâm phát triển cây dược liệu, du lịch sinh thái, bảo vệ rừng, hướng tới xây dựng xã miền núi kiểu mẫu.

Chia sẻ nguồn lực, lan tỏa nghĩa tình

Thương hiệu “thành phố đáng sống” của Đà Nẵng không chỉ nằm ở hạ tầng hay cảnh quan, mà cốt lõi là phẩm chất con người. Những câu chuyện người dân sẵn sàng mở cửa miễn phí cho khách tránh bão, sẻ chia bữa cơm trong dịch bệnh, hay giúp đỡ du khách gặp khó khăn đã trở thành “thương hiệu mềm” được bạn bè quốc tế nhắc đến.

Tinh thần tử tế, nghĩa tình ấy còn được lan tỏa qua nhiều phong trào xã hội như hiến máu nhân đạo, “Nồi cháo tình thương”, hay chương trình “Thành phố 4 an”. Những hoạt động ấy khẳng định nét đẹp nhân văn của một đô thị hiện đại nhưng giàu lòng nhân ái.

Nhiệm kỳ mới, Đà Nẵng đặt mục tiêu nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, coi văn hóa và nghệ thuật là động lực phát triển. Thành phố khuyến khích sáng tạo nghệ thuật đương đại, đồng thời giữ gìn giá trị truyền thống, tạo không gian để người dân vừa thụ hưởng vừa tham gia sáng tạo.

Không chỉ dừng ở việc bảo tồn di sản hay quảng bá lễ hội, Đà Nẵng còn xây dựng tính nhân văn để lan tỏa tinh thần “tử tế, nghĩa tình”: chủ trương kết nghĩa xã – phường giữa đồng bằng và miền núi.

Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng Phan Văn Bình chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đồng chí Phan Văn Bình, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết, đến nay, toàn bộ xã, phường đều đã ký kết kết nghĩa, thậm chí có phường kết nghĩa cùng lúc với hai xã miền núi. Không chỉ cấp cơ sở, thành phố còn mở rộng kết nghĩa giữa các sở, ngành với xã miền núi để triển khai các hoạt động thiết thực dựa trên nguồn lực của từng đơn vị.

“Đồng bộ từ nguồn lực hiện có, nhất là tập trung hỗ trợ cho xã miền núi, giúp bà con phát triển kinh tế, ổn định đời sống và nâng cao thu nhập”, ông Bình nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, đây là chủ trương kịp thời, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đồng bằng và miền núi vốn còn rất lớn. Thành ủy cũng yêu cầu tổng kết định kỳ để kịp thời điều chỉnh, tuyệt đối tránh hình thức, bảo đảm kết nghĩa đi vào chiều sâu và thực chất.

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng trả lời họp báo sau đại hội. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Kết nghĩa xã, phường không chỉ để gặp gỡ, mà phải đi vào cam kết cụ thể. Như phường Hải Châu kết nghĩa với xã Hùng Sơn, doanh nghiệp đã đứng ra bao tiêu nông sản cho bà con, giúp người dân yên tâm mở rộng sản xuất”, ông Vĩnh dẫn chứng.

Như Văn kiện Đại hội khẳng định, phát triển văn hóa phải song hành cùng phát triển kinh tế. Chính con người – với phẩm chất hiền hòa, nghĩa tình, tử tế – mới là tài sản vô giá, làm nên sức sống và thương hiệu “thành phố đáng sống” của Đà Nẵng.

XUÂN QUỲNH