Dự báo bão số 3 (Wipha) đi vào đất liền, gây mưa to ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ

Chiều 19-7, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, đến 13 giờ ngày 20-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 370 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 - 25 km/giờ, và khả năng mạnh thêm.

Dự báo khoảng 13 giờ ngày 21-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, trên ven biển phía Tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 12; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15 - 20 km/giờ.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 3 cập nhật lúc 14 giờ ngày 19-7-2025. Ảnh: TT DBKTTVQG

Cơ quan khí tượng dự báo, khoảng 13 giờ ngày 22-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên đất liền đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hoá. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 - 15 km/giờ, và suy yếu dần.

Ông Hoàng Phúc Lâm cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 3, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15; sóng biển cao 4 - 6m. Biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, từ đêm 21 đến ngày 24-7, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi mưa to trên 150 mm trong 3 giờ. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Bắc bộ, Thanh Hoá, Nghệ An và ngập sâu ở vùng trũng thấp, đô thị ven sông.

Để chủ động ứng phó với bão số 3, sáng 19-7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công điện số 4594/CĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk về việc ứng phó với bão trên Biển Đông.

Công điện yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu...

Các tỉnh, thành khác thuộc khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ chủ động rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không đảm bảo an toàn, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất...; chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các tuyến đê biển, đê cửa sông nhất là các vị trí xung yếu hoặc đang thi công; chủ động tiêu nước đệm, chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt; sẵn sàng phương án tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện;...

Theo TTXVN