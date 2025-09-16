Miễn viện phí cho người yếu thế, thu nhập thấp từ năm 2028

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 282/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhằm đưa ra các giải pháp đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chính phủ nêu rõ trước hết miễn viện phí cho đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp

Theo nghị quyết, Bộ Y tế sẽ chủ trì xây dựng Đề án từng bước miễn viện phí, trước hết cho đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số nhóm ưu tiên khác trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế, với thời hạn hoàn thành vào năm 2028.

Chính phủ cũng yêu cầu bảo đảm tăng chi ngân sách hàng năm cho y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo và các lĩnh vực đặc thù như tâm thần, pháp y, hồi sức cấp cứu. Từ năm 2026, việc khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho học sinh, sinh viên, người lao động… sẽ được phối hợp đồng bộ với khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tiến tới tạo lập sổ sức khỏe điện tử cho toàn dân.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế sẽ xây dựng Nghị định thí điểm để bảo hiểm y tế chi trả một số dịch vụ phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị sớm cho các đối tượng ưu tiên, dự kiến hoàn thành năm 2027. Đồng thời, khuyến khích phát triển bảo hiểm sức khỏe thương mại, đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, mở rộng liên kết giữa bảo hiểm y tế và bảo hiểm sức khỏe thương mại.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan, địa phương tiếp tục thực hiện sắp xếp, chuyển một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về cấp tỉnh quản lý, Bộ Y tế quản lý một số bệnh viện cấp chuyên sâu kỹ thuật cao, đầu ngành để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo chuyên môn, đào tạo nhân lực chất lượng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật, điều phối phòng, chống dịch bệnh, các sự kiện khẩn cấp về y tế công cộng, thiên tai, thảm họa, an ninh y tế. Thời gian hoàn thành từ 2025-2030.

Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các bộ, ngành và địa phương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định lấy ngày 7-4 hằng năm là “Ngày Sức khỏe toàn dân”.

PHAN THẢO