Xã hội

Dựng lại mái nhà, giữ ấm lòng dân

SGGPO

Sau những trận bão lũ cuối năm 2025, từ TP Đà Nẵng đến các “rốn lũ” Gia Lai, Đắk Lắk, những mái nhà mới đã kịp dựng lên trước tết. Có chỗ ở ổn định, người dân vùng thiên tai dần lấy lại nhịp sống, nụ cười cũng trở lại sau những tháng ngày mất mát.

Mái nhà mới trước tết cho người dân vùng lũ. Thực hiện: XUÂN QUỲNH - NGỌC OAI

Dựng nhà, dựng niềm tin nơi vùng cao

Giáp tết, tuyến đường từ cầu Hội Khách dẫn vào thôn Đồng Chàm (xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng) vẫn gập ghềnh đất cát. Những khúc dốc quanh co buộc xe cộ phải giảm tốc, nhất là ở các vị trí còn in hằn dấu vết của trận lũ dữ cuối tháng 10 năm ngoái.

z7458342954958_93658037f33462774af61f5de3ce30f9.jpg
Tuyến đường vào thôn Đồng Chàm vẫn còn đất, cát lún. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sau nhiều tháng, Đồng Chàm đang dần lấy lại nhịp sinh hoạt quen thuộc. Trong những căn nhà vừa được sửa sang, tiếng trò chuyện tạo nên không khí rộn ràng.

z7453387153086_1fbf0ecfc204b70aaeb8e5301e3cd08b.jpg
Chị Hồ Thị Xuân Khuyên treo cờ trước căn nhà mới hoàn thiện. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Gia đình chị Hồ Thị Xuân Khuyên (31 tuổi) là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng. Căn nhà gỗ sát bờ sông Vu Gia bị tốc mái, rồi bị dòng nước cuốn trôi khỏi nền cũ gần 7m. Sau thiên tai, gia đình chị được hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa chữa nhà ở. Khi các lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung” trực tiếp về địa phương, việc sửa nhà mới được đẩy nhanh. “Tết này có chỗ ở ổn định là mừng lắm rồi”, chị Khuyên chia sẻ.

DSC01657.JPG
Người dân thôn Đồng Chàm chủ yếu sống dựa vào lao động rừng và làm thuê. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Nguyễn Đình Hữu, Trưởng thôn Đồng Chàm, thôn có 185 hộ dân, thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa, đời sống còn nhiều khó khăn. Dù đã có điện, trường học, trạm y tế, nhưng giao thông vẫn là điểm nghẽn lớn nhất. Tuyến đường dài khoảng 5km vào thôn có nhiều dốc cắt ngang, mùa mưa thường xuyên bị chia cắt.

Ông Đặng Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức cho biết, địa phương chọn cách làm “đi từng nhà, theo từng việc”, phân công cán bộ bám sát từng hộ dân. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành công trình, mà giúp người dân sớm tìm lại cảm giác an toàn trước thềm năm mới.

z7458264916767_bbd53884cd14bb1565ed961a34442042.jpg
Các lực lượng đội mưa thi công dựng nhà cho bà con xã biên giới A Vương
z7458264912566_c3cde78023c412ee26e867481bbc6da9.jpg
Các lực lượng hoàn thiện nhà trong thời tiết khắc nghiệt
z7458264936638_e57bfc86aeae0a96ea586f0ecf452311.jpg
Phụ nữ chung tay nấu bữa cơm nghĩa tình, tiếp sức lực lượng
z7458264937141_c74551fc8f8a0dd0e0388657f3486daa.jpg
Các nhà hảo tâm hỗ trợ hậu cần, đồng hành cùng lực lượng chức năng trong quá trình dựng nhà
z7458264931636_61865c6024cb7c3c2b07430137672c10.jpg
Những căn nhà hoàn thiện, bàn giao cho dân trước tết

Ở xã biên giới A Vương, nơi có 34 căn nhà được sửa chữa, xây mới theo Chiến dịch Quang Trung, ông Mạc Như Phương, Bí thư Đảng ủy xã nói, thành công của Chiến dịch Quang Trung được đo bằng sự gắn kết trong dân. Những đôi ủng lấm bùn xếp vội dưới hiên, nồi cơm nghi ngút khói giữa mưa rét vùng cao không chỉ phục vụ một công trình, mà sưởi ấm tinh thần cộng đồng, giúp dân vững tin vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Nụ cười trở lại nơi rốn lũ

Những ngày này, dọc hạ du sông Hà Thanh, sông Kôn (Gia Lai), nhiều căn nhà mới khang trang đã mọc lên trên nền cũ bị lũ cuốn trôi. Xen giữa những mái nhà còn thơm mùi vôi vữa là sắc đỏ cờ hoa.

z7454506055576_1d1f0c39108cb2b57199cd36c7011c39.jpg
z7454506055519_b44ab3d592668702d3eaffd2ba6e439b.jpg
Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (thôn Kim Đông, xã Tuy Phước Đông) vui mừng bên căn nhà mới. Ảnh: NGỌC OAI

Tại thôn Kim Đông (xã Tuy Phước Đông), gia đình anh Nguyễn Thanh Cường (43 tuổi) được dựng lại nhà trong điều kiện địa hình khó khăn. Vật liệu phải vận chuyển bằng xuồng, ghe. “Nếu không có bộ đội hỗ trợ, chi phí sẽ tăng thêm hàng chục triệu đồng, thời gian kéo dài hơn 2 tháng”, anh Cường chia sẻ.

z7454508765269_39980391accae375756bc48cacead8fd.jpg
Vợ chồng ông Huỳnh Sĩ Bá (70 tuổi, thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông) xúc động trong căn nhà mới. Ảnh: NGỌC OAI

Ở vùng lũ phía Đông tỉnh Đắk Lắk, chiến dịch đã hoàn thành 650 căn nhà bị sập. Tại “rốn lũ” Hòa Thịnh, nhịp sống dần trở lại. Ngôi nhà của ông Nguyễn Đình Cống (53 tuổi) được dựng mới trên nền cũ, với thiết kế có tầng tránh lũ. Sau 30 ngày thi công liên tục “3 ca, 4 kíp”, căn nhà hoàn thành trong niềm xúc động của gia đình.

z7454539017404_94858f129756c71d9a3681916754c41e.jpg
Nhà mới của bà Nguyễn Thị Tài (78 tuổi, thôn Thạch Tuân 2, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) có thêm tầng tránh lũ. Ảnh: NGỌC OAI
z7454554624122_dbbb02af683389c0e40e8a641a469b78.jpg
Những căn nhà ở "rốn lũ" Đắk Lắk xây mới đều có tầng 2 để ứng phó với tình huống thiên tai cấp bách. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Theo ông Dương Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông, trong đợt bão lũ tháng 11-2025, toàn xã có 169 căn nhà bị sập hoàn toàn. Trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung”, 350 cán bộ, chiến sĩ quân đội đã về hỗ trợ địa phương dựng lại 33 căn nhà mới. Các căn nhà đều xây dựng theo phương châm thần tốc nhưng bảo đảm chất lượng, thiết kế tích hợp chức năng tránh bão, lũ.

z7454537416311_f86a5dc82599ad3e2c606e88094c0c36.jpg
Những căn nhà mới của "Chiến dịch Quang Trung" bên đầm Thị Nại (xã Tuy Phước Đông, Gia Lai). Ảnh: NGỌC OAI

Những mái nhà hoàn thành trước tết không chỉ che mưa, gió, mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp dân vững bước sang mùa xuân mới.

z7454561406393_e212e42e91e576e0d12d7884b95044cd.jpg
Những mái nhà mới ở "rốn lũ" Đắk Lắk. Ảnh: NGỌC OAI
Tin liên quan
XUÂN QUỲNH - NGỌC OAI

Từ khóa

Thôn Đồng Chàm Thôn Kim Đông Chiến dịch Quang Trung Mạc Như Phương Đảng ủy xã Thượng Đức Tuy Phước Đông Nguyễn Đình Hữu Đặng Văn Kỳ UBND xã Tuy Phước Đông Thượng Đức Đà Nẵng Gia Lai Đắk Lắk chiến dịch Quang Trung Tết

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn