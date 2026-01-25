Dựng lại mái nhà, giữ ấm lòng dân

Sau những trận bão lũ cuối năm 2025, từ TP Đà Nẵng đến các “rốn lũ” Gia Lai, Đắk Lắk, những mái nhà mới đã kịp dựng lên trước tết. Có chỗ ở ổn định, người dân vùng thiên tai dần lấy lại nhịp sống, nụ cười cũng trở lại sau những tháng ngày mất mát.

Mái nhà mới trước tết cho người dân vùng lũ. Thực hiện: XUÂN QUỲNH - NGỌC OAI

Dựng nhà, dựng niềm tin nơi vùng cao

Giáp tết, tuyến đường từ cầu Hội Khách dẫn vào thôn Đồng Chàm (xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng) vẫn gập ghềnh đất cát. Những khúc dốc quanh co buộc xe cộ phải giảm tốc, nhất là ở các vị trí còn in hằn dấu vết của trận lũ dữ cuối tháng 10 năm ngoái.

Tuyến đường vào thôn Đồng Chàm vẫn còn đất, cát lún. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sau nhiều tháng, Đồng Chàm đang dần lấy lại nhịp sinh hoạt quen thuộc. Trong những căn nhà vừa được sửa sang, tiếng trò chuyện tạo nên không khí rộn ràng.

Chị Hồ Thị Xuân Khuyên treo cờ trước căn nhà mới hoàn thiện. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Gia đình chị Hồ Thị Xuân Khuyên (31 tuổi) là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng. Căn nhà gỗ sát bờ sông Vu Gia bị tốc mái, rồi bị dòng nước cuốn trôi khỏi nền cũ gần 7m. Sau thiên tai, gia đình chị được hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa chữa nhà ở. Khi các lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung” trực tiếp về địa phương, việc sửa nhà mới được đẩy nhanh. “Tết này có chỗ ở ổn định là mừng lắm rồi”, chị Khuyên chia sẻ.

Người dân thôn Đồng Chàm chủ yếu sống dựa vào lao động rừng và làm thuê. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Nguyễn Đình Hữu, Trưởng thôn Đồng Chàm, thôn có 185 hộ dân, thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa, đời sống còn nhiều khó khăn. Dù đã có điện, trường học, trạm y tế, nhưng giao thông vẫn là điểm nghẽn lớn nhất. Tuyến đường dài khoảng 5km vào thôn có nhiều dốc cắt ngang, mùa mưa thường xuyên bị chia cắt.

Ông Đặng Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức cho biết, địa phương chọn cách làm “đi từng nhà, theo từng việc”, phân công cán bộ bám sát từng hộ dân. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành công trình, mà giúp người dân sớm tìm lại cảm giác an toàn trước thềm năm mới.

Các lực lượng đội mưa thi công dựng nhà cho bà con xã biên giới A Vương

Các lực lượng hoàn thiện nhà trong thời tiết khắc nghiệt

Phụ nữ chung tay nấu bữa cơm nghĩa tình, tiếp sức lực lượng

Các nhà hảo tâm hỗ trợ hậu cần, đồng hành cùng lực lượng chức năng trong quá trình dựng nhà

Những căn nhà hoàn thiện, bàn giao cho dân trước tết

Ở xã biên giới A Vương, nơi có 34 căn nhà được sửa chữa, xây mới theo Chiến dịch Quang Trung, ông Mạc Như Phương, Bí thư Đảng ủy xã nói, thành công của Chiến dịch Quang Trung được đo bằng sự gắn kết trong dân. Những đôi ủng lấm bùn xếp vội dưới hiên, nồi cơm nghi ngút khói giữa mưa rét vùng cao không chỉ phục vụ một công trình, mà sưởi ấm tinh thần cộng đồng, giúp dân vững tin vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Nụ cười trở lại nơi rốn lũ

Những ngày này, dọc hạ du sông Hà Thanh, sông Kôn (Gia Lai), nhiều căn nhà mới khang trang đã mọc lên trên nền cũ bị lũ cuốn trôi. Xen giữa những mái nhà còn thơm mùi vôi vữa là sắc đỏ cờ hoa.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (thôn Kim Đông, xã Tuy Phước Đông) vui mừng bên căn nhà mới. Ảnh: NGỌC OAI

Tại thôn Kim Đông (xã Tuy Phước Đông), gia đình anh Nguyễn Thanh Cường (43 tuổi) được dựng lại nhà trong điều kiện địa hình khó khăn. Vật liệu phải vận chuyển bằng xuồng, ghe. “Nếu không có bộ đội hỗ trợ, chi phí sẽ tăng thêm hàng chục triệu đồng, thời gian kéo dài hơn 2 tháng”, anh Cường chia sẻ.

Vợ chồng ông Huỳnh Sĩ Bá (70 tuổi, thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông) xúc động trong căn nhà mới. Ảnh: NGỌC OAI

Ở vùng lũ phía Đông tỉnh Đắk Lắk, chiến dịch đã hoàn thành 650 căn nhà bị sập. Tại “rốn lũ” Hòa Thịnh, nhịp sống dần trở lại. Ngôi nhà của ông Nguyễn Đình Cống (53 tuổi) được dựng mới trên nền cũ, với thiết kế có tầng tránh lũ. Sau 30 ngày thi công liên tục “3 ca, 4 kíp”, căn nhà hoàn thành trong niềm xúc động của gia đình.

Nhà mới của bà Nguyễn Thị Tài (78 tuổi, thôn Thạch Tuân 2, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) có thêm tầng tránh lũ. Ảnh: NGỌC OAI

Những căn nhà ở "rốn lũ" Đắk Lắk xây mới đều có tầng 2 để ứng phó với tình huống thiên tai cấp bách. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Theo ông Dương Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông, trong đợt bão lũ tháng 11-2025, toàn xã có 169 căn nhà bị sập hoàn toàn. Trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung”, 350 cán bộ, chiến sĩ quân đội đã về hỗ trợ địa phương dựng lại 33 căn nhà mới. Các căn nhà đều xây dựng theo phương châm thần tốc nhưng bảo đảm chất lượng, thiết kế tích hợp chức năng tránh bão, lũ.

Những căn nhà mới của "Chiến dịch Quang Trung" bên đầm Thị Nại (xã Tuy Phước Đông, Gia Lai). Ảnh: NGỌC OAI

Những mái nhà hoàn thành trước tết không chỉ che mưa, gió, mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp dân vững bước sang mùa xuân mới.

Những mái nhà mới ở "rốn lũ" Đắk Lắk. Ảnh: NGỌC OAI

XUÂN QUỲNH - NGỌC OAI