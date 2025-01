Dừng xe máy dùng điện thoại, cô gái bị 2 thanh niên cướp giật. Nguồn: HOÀNG HIẾU

Ngày 6-1, Công an quận Tân Bình đã bắt khẩn cấp Lê Quang Nhật (sinh năm 2004), Châu Thanh Phương (sinh năm 2004, cùng ngụ quận Tân Phú), để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nhật và Phương (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 3-1, Công an phường 12 (quận Tân Bình) tiếp nhận tin báo của chị P.M.T. (sinh năm 1999, ngụ quận Phú Nhuận) về việc bị 2 thanh niên đi xe máy cướp giật điện thoại ở trước căn nhà trên đường Nguyễn Minh Hoàng.

Qua truy xét, công an đã bắt giữ 2 nghi can gây án là Nhật và Phương. Cả 2 khai, do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật tài sản của người dân.

Công an trao trả tài sản cho nạn nhân.

Mỗi vụ trộm cắp là 1 trọng án Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, năm 2024, trên địa bàn thành phố xảy ra 465 vụ cướp giật, giảm 161 vụ; khám phá 448 vụ, tỷ lệ khám phá hơn 96%; trộm cắp xảy ra 2.108 vụ, giảm 746 vụ, tỷ lệ giảm là hơn 26%. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm hơn 7% so với năm 2023. Đây cũng chính là kết quả được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM ghi nhận, đánh giá là 1 trong 10 dấu ấn nổi bật năm 2024 của thành phố. Thời gian tới, Công an TPHCM tiếp tục đẩy mạnh tấn công vào tội phạm đường phố; đặc biệt là cướp, cướp giật, trộm cắp, xâm phạm sở hữu tài sản. Trong đó tập trung và đang thí điểm mô hình coi mỗi vụ trộm cắp là 1 vụ trọng án theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, để mọi vụ trộm cắp đều được điều tra, truy xét như trọng án. Mục tiêu là để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân liên quan đến tài sản được đảm bảo.

