Dương Tử Quỳnh thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Oscar 2023

Danh sách các giải thưởng tại Oscar 2023: Phim hay nhất: "Everything Everywhere All at Once" Nam chính xuất sắc: Brendan Fraser, "The Whale" Nữ chính xuất sắc: Dương Tử Quỳnh, "Everything Everywhere All at Once" Nam phụ xuất sắc: Quan Kế Huy, "Everything Everywhere All at Once" Nữ phụ xuất sắc: Jamie Lee Curtis, "Everything Everywhere All at Once" Đạo diễn xuất sắc: Daniel Scheinert and Daniel Kwan, "Everything Everywhere All at Once" Dựng phim xuất sắc: "Everything Everywhere All at Once" Kịch bản gốc hay nhất: "Everything Everywhere All at Once" Kịch bản chuyển thể hay nhất: "Women Talking" Quay phim xuất sắc: "All Quiet on the Western Front" Phim hoạt hình hay nhất: "Guillermo del Toro’s Pinocchio" Phim hoạt hình ngắn hay nhất: "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse" Phim quốc tế hay nhất: "All Quiet on the Western Front" Phim tài liệu ngắn hay nhất: "The Elephant Whisperers" Phim tài liệu hay nhất: "Navalny" Thiết kế trang phục xuất sắc: "Black Panther: Wakanda Forever" Phim ngắn người đóng hay nhất: "An Irish Goodbye" Nhạc phim gốc hay nhất: "All Quiet on the Western Front" Âm thanh hay nhất: "Top Gun: Maverick" Làm tóc và trang điểm xuất sắc: "The Whale" Ca khúc nhạc phim hay nhất: "Naatu Naatu" – phim "RRR" Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc: "Avatar: The Way of Water" Thiết kế sản xuất xuất sắc: "All Quiet on the Western Front"