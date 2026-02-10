Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 13/CĐ-TTg về việc thực hiện nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thủ tướng chỉ đạo tuyệt đối không để người dân chậm về quê đón tết do thiếu xe

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo đảm "mọi người, mọi nhà đều có tết", "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân, người lao động, nhất là đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn (người nghèo, người yếu thế, người dân ở vùng bị thiệt hại bởi thiên tai, bão, lũ, sạt lở...) để đặc biệt quan tâm, chăm lo, kịp thời hỗ trợ phù hợp, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương, thưởng tết cho công nhân, người lao động; tổ chức thăm hỏi, chúc tết cán bộ lão thành, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người nghèo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm tặng quà đúng đối tượng, đầy đủ chế độ, công khai, minh bạch; chỉ đạo các doanh nghiệp có phương án hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đầy đủ, chu đáo cho công nhân, người lao động làm việc trên công trường trong dịp Tết Nguyên đán.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải; bố trí đầy đủ phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống dịch bệnh trong hoạt động vận tải; tuyệt đối không để hành khách chậm về quê đón tết do thiếu xe; tổ chức vận chuyển hàng hóa thông suốt trước, trong và sau tết, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và hải đảo.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương kịp thời xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho người dân, không để người dân bị thiếu đói dịp Tết Nguyên đán, giáp hạt và tại các vùng bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ.

Bộ VH-TT-DL tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cùng với đó, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch xây dựng kế hoạch, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ khách du lịch trong dịp tết; yêu cầu niêm yết giá công khai, không nâng giá, ép giá khách du lịch; có phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng, chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

LÂM NGUYÊN