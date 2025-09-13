Gần 800 triệu đồng được trao tặng quân và dân đảo Nam Du, Hòn Đốc

Ngày 12-9, đoàn công tác TPHCM do Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân dẫn đầu, đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Nam Du và Hòn Đốc, tỉnh An Giang.

Đoàn công tác TPHCM tặng quà quân dân đảo Hòn Đốc

Tại đảo Nam Du (đặc khu Kiên Hải), đoàn đã dâng hương tại Bia tưởng niệm các nạn nhân cơn bão số 5 năm 1997; thăm, làm việc với Trạm Ra đa 600 (Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân).

Đoàn công tác TPHCM tặng quà quân dân đảo Nam Du

Đoàn công tác TPHCM, do đồng chí Lê Hoàng Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM – làm trưởng đoàn, đã thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân; ghi nhận tinh thần vượt khó, kiên cường bám trụ nơi đầu sóng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Đoàn công tác TPHCM tặng quà cho các em thiếu nhi đảo Hòn Đốc

Dịp này, đoàn công tác trao tặng nhiều phần quà thiết thực với tổng trị giá gần 800 triệu đồng. Trong đó: 8 lực lượng trên đảo Nam Du số tiền 41 triệu đồng; Trạm Ra đa 600 được hỗ trợ quà trị giá 49 triệu đồng, công trình “Vườn rau mái che” 400 triệu đồng, công trình “Nâng cao chất lượng tuyên truyền” 50 triệu đồng; 12 hộ gia đình chính sách được nhận quà, mỗi hộ trị giá 2 triệu đồng, cùng 10 suất quà dành cho thiếu nhi.

Bà Võ Thị Hường, người dân đảo Nam Du xúc động chia sẻ: “Được đón đoàn TPHCM ra thăm, bà con tụi tôi vui lắm. Những phần quà của nhân dân TPHCM và bộ đội Hải quân giúp tụi tôi thêm vững dạ bám biển, bám đảo giữ quê hương.”

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đến thăm đảo Hòn Đốc. Tại đây, các văn nghệ sĩ và đại biểu tổ chức chương trình giao lưu văn hóa - văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương. Nhiều tiết mục hát múa về quê hương, biển đảo và niềm tự hào dân tộc đã mang đến không khí sôi nổi, ấm áp, thắt chặt thêm tình quân dân nơi đảo xa.

VIỆT NGA