Đoàn đại biểu TPHCM thăm, tặng quà tại đặc khu Thổ Châu

Ngày 11-9, tiếp tục chương trình đi thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo Tây Nam và nhà giàn DK1/10, Đoàn công tác TPHCM đã đến đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang.

Đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tặng quà cho quân dân đặc khu Thổ Châu

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cho biết, đoàn rất xúc động khi được đến thăm cán bộ, chiến sĩ trạm ra đa 610 (Trung đoàn 551, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân) và các lực lượng chức năng trên đặc khu Thổ Châu – đặc khu tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc.

Đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy gửi lời động viên, tri ân đến cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang ngày đêm bám trụ, giữ gìn chủ quyền biển đảo.

Thành viên đoàn công tác giao lưu với quân dân đặc khu Thổ Châu

"Tôi tin tưởng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Thổ Châu sẽ phối hợp ngày càng tốt hơn để gìn giữ chủ quyền, quyền chủ quyền của Tổ quốc. Về phần mình, mỗi thành viên đoàn công tác khi đến đây đều được bồi đắp thêm niềm tin yêu, niềm tự hào về đất nước mình. Chúng tôi khi trở lại thành phố sẽ có những hành động thiết thực nhất để tiếp tục là một trong những địa phương đi đầu hướng về biên giới, biển, đảo của Tổ quốc, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội để các đồng chí tiếp tục yên tâm công tác”, đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy nhấn mạnh.

Dịp này, Đoàn công tác TPHCM đã trao tặng nhiều công trình, phần quà thiết thực (trang thiết bị, nhu yếu phẩm, tivi, máy lọc nước, hạt giống… ) góp phần cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” cùng sự đồng hành, đóng góp của các doanh nghiệp, cá nhân và đại biểu tham gia đoàn công tác.

Đại diện Đoàn công tác TPHCM tặng quà người dân đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang

VIỆT NGA