Y tế - Sức khỏe

Gắp 5 con giòi sống trong tai người phụ nữ

SGGPO

Sáng 25-10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa nội soi, gắp 5 con giòi sống trong tai một bệnh nhân nữ.

Trước đó, ngày 23-10, Khoa Tai Mũi Họng tiếp nhận nữ bệnh nhân 48 tuổi nhập viện trong tình trạng tai sưng to, chảy dịch và đau dữ dội. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện trong ống tai có dị vật màu trắng di động giống giòi.

gioi 1.jpg
gioi.jpg
5 con giòi trong tai bệnh nhân. Ảnh cắt từ video của Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa

Sau khi hút dịch, ê kíp gắp ra 5 con giòi sống và xác một con côn trùng nằm sát màng nhĩ. Theo các bác sĩ, bệnh nhân không thể tự chăm sóc bản thân. Nhiều khả năng côn trùng đã chui vào tai, làm tổ và đẻ trứng dẫn đến giòi nở.

Các bác sĩ cảnh báo, nếu phát hiện muộn, người bệnh có thể bị thủng màng nhĩ. Người dân cần giữ tai sạch, khô ráo và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu đau, ngứa hoặc chảy dịch bất thường, đặc biệt là trẻ nhỏ và người không thể tự vệ sinh.

Tin liên quan
HIẾU GIANG

Từ khóa

giòi sống trong tai Khánh Hòa Nha Trang Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa Tai mũi họng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn