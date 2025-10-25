Gắp 5 con giòi sống trong tai người phụ nữ

Sáng 25-10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa nội soi, gắp 5 con giòi sống trong tai một bệnh nhân nữ.

Trước đó, ngày 23-10, Khoa Tai Mũi Họng tiếp nhận nữ bệnh nhân 48 tuổi nhập viện trong tình trạng tai sưng to, chảy dịch và đau dữ dội. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện trong ống tai có dị vật màu trắng di động giống giòi.

5 con giòi trong tai bệnh nhân. Ảnh cắt từ video của Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa

Sau khi hút dịch, ê kíp gắp ra 5 con giòi sống và xác một con côn trùng nằm sát màng nhĩ. Theo các bác sĩ, bệnh nhân không thể tự chăm sóc bản thân. Nhiều khả năng côn trùng đã chui vào tai, làm tổ và đẻ trứng dẫn đến giòi nở.

Các bác sĩ cảnh báo, nếu phát hiện muộn, người bệnh có thể bị thủng màng nhĩ. Người dân cần giữ tai sạch, khô ráo và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu đau, ngứa hoặc chảy dịch bất thường, đặc biệt là trẻ nhỏ và người không thể tự vệ sinh.

HIẾU GIANG