Giá cà phê trong nước lên mức 118.500 đồng/kg

Theo Bộ NN-MT, giá cà phê trong nước ngày 13-9 tăng từ 1.300-1.800 đồng/kg so với ngày trước, dao động trong khoảng 117.800-118.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá cà phê hiện ở mức 118.500 đồng/kg, tại Đắk Lắk là 118.200 đồng/kg và Gia Lai là 118.000 đồng/kg. Giá cà phê tăng được cho là do nhu cầu thu mua của các doanh nghiệp xuất khẩu mạnh lên khi giá cà phê quốc tế có dấu hiệu ổn định trở lại.

Theo số liệu ước tính của Bộ NN-MT, trong 8 tháng đầu năm nay, lượng cà phê xuất khẩu cả nước đạt 1,2 triệu tấn, trị giá 6,42 tỷ USD, tăng 8,7% về lượng nhưng giá trị lại tăng 59,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với mức giá như thời điểm hiện nay và nhu cầu ổn định tại các thị trường trọng điểm, cà phê được kỳ vọng là ngành hàng nông sản có khả năng bứt phá mạnh nhất trong năm 2025, giúp duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu nông nghiệp.

