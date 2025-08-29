Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng, tiến sát 124.000 đồng/kg

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta sàn London (hợp đồng kỳ hạn tháng 9-2025) đóng cửa ở mức 5.069 USD/tấn, tăng 12 USD/tấn (+0,24%) so với ngày 28-8.

Trong khi đó, thương lái tại tỉnh Đắk Lắk thu mua cà phê ở mức giá 123.700 đồng/kg, tăng 1.400 đồng/kg so với hôm qua; tỉnh Gia Lai tăng 1.500 đồng/kg, giao dịch ở mức 123.500 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1.500 đồng/kg, ở mức giá 123.200 đồng/kg.

Người dân xã Kiến Đức (tỉnh Lâm Đồng) thu hoạch cà phê

Theo đánh giá, thời tiết thuận lợi từ đầu năm đã giúp cây cà phê tại Tây Nguyên sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh. Nếu tiếp tục được chăm sóc đúng kỹ thuật, niên vụ 2025 – 2026 (dự kiến bắt đầu từ tháng 10) có triển vọng “được mùa, được giá”.

Các chuyên gia xuất khẩu cho rằng, giá cà phê tăng mạnh do nhiều yếu tố: Mỹ áp thuế quan lên cà phê Arabica của Brazil; châu Âu chuẩn bị áp dụng quy định chống phá rừng EUDR vào cuối năm nay; cộng hưởng với biến động tài chính – lãi suất của Mỹ, mùa vụ tại Brazil và Việt Nam.

Nông dân các tỉnh Tây Nguyên chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch cà phê 2025-2026

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam, trong 8 tháng đầu niên vụ 2024 – 2025 (từ tháng 10-2024 đến tháng 5-2025), Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,12 triệu tấn cà phê, kim ngạch hơn 6,3 tỷ USD. Dù sản lượng xuất khẩu giảm 6,4% so với cùng kỳ, giá trị tăng tới 57,5%, cho thấy ngành cà phê Việt Nam đang đạt thắng lợi nhờ giá cao và tồn kho giảm mạnh.

ĐỨC TRUNG