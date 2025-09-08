Gia Lai: Kẻ cầm búa đánh vào đầu nữ trung tá công an lãnh án

Liên quan vụ nữ trung tá công an huyện ở tỉnh Bình Định trước đây (nay là tỉnh Gia Lai) bị tấn công bằng búa phải nhập viện cấp cứu, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt hung thủ mức án 20 năm tù.

Ngày 8-9, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1980, trú tại xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai) 20 năm tù giam về tội “Giết người” với tình tiết tăng nặng “Có tính chất côn đồ”.

Theo cáo trạng, sáng 7-7-2024, Đức chạy xe máy đến quán cà phê ở xã Hoài Ân, thấy bà V.T.A.V. (sinh năm 1979; lúc đó là trung tá công an, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định trước đây) đang ngồi cùng bạn. Bực tức vì cho rằng bà V. từng xử phạt hành chính "oan" mình, Đức nảy sinh ý định giết người.

Đối tượng Nguyễn Văn Đức tại tòa

Đức về nhà lấy búa sắt dài 29,4cm, giấu trong túi xách rồi quay lại. Khi thấy bà V. ra về một mình, Đức điều khiển xe bám theo, bất ngờ dùng búa đánh mạnh vào gáy, khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Chưa dừng lại, Đức tiếp tục đánh nhiều nhát vào vùng đầu cho đến khi bà V. bất động. Tưởng nạn nhân đã tử vong, Đức đến cơ quan công an đầu thú. Hậu quả, bà V. bị chấn thương sọ não, tổn thương cơ thể 99%. Vụ việc gây rúng động dư luận địa phương, Báo SGGP đã đưa tin.

Qua xác minh, bị cáo Đức từng nhiều lần bị xử lý hình sự về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp giật tài sản”; có 2 tiền sự về hành vi “Cố ý gây thương tích”, “Sử dụng trái phép chất ma túy”; đồng thời bị loạn thần di chứng do ma túy, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, cần cách ly khỏi xã hội trong thời gian dài, vừa để răn đe, giáo dục riêng...

NGỌC OAI