Gia Lai: Người dân khốn khổ bên Quốc lộ 1A vì bụi

Người dân ở phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) phản ánh tới PV Báo SGGP về tình cảnh khốn khổ khi nhiều năm sống chung với bụi, đá, ô nhiễm và mất an toàn bên Quốc lộ 1A (QL1A).

Nhiều hộ dân phải rời nhà cửa để “trốn”… bụi

Từ phản ánh của người dân, PV Báo SGGP đã có mặt tại đoạn QL1A qua tổ 2, khu phố 8 (phường Quy Nhơn Tây) để ghi nhận thực tế. Tại đây, mặt đường bị hư hỏng nặng, kéo dài hàng trăm mét với nhiều ổ gà, đứt gãy, sạt vỡ diện rộng…

>>> Clip thực trạng, phản ánh của người dân:

Giữa trưa nắng nóng, nhiều đoàn xe tải chở đất đá, ô tô chạy tuyến Bắc - Nam nối nhau qua điểm đường hư hỏng, tạo ra cảnh ùn ứ, bụi bủa vây khắp nơi. Một số phương tiện do thiếu quan sát nên không kịp giảm tốc, lao vào các ổ gà, hầm hố gồ ghề như nhảy cóc trên đường quốc lộ.

Đoàn xe Bắc - Nam rồng rắn lưu thông trên mặt đường QL1A hư hỏng nặng

Dọc QL1A, hàng quán, nhà cửa, vườn tược đều bị ám bụi bạc thếch. Phần lớn hộ dân phải bịt kín cửa bằng bạt, rèm, sống trong cảnh đóng cửa thường xuyên để “trốn” bụi.

Xe tải văng bụi bủa vây nhà dân ven QL1A ở tổ 2, khu phố 8, phường Quy Nhơn Tây

Những lớp nhà thường xuyên đóng bít cửa để chống bụi

Cây cối ven QL1A khô quắp lá vì ám bụi

Ông Đặng Văn Minh (cựu chiến binh ở khu phố 8) bức xúc: “Từ khi các nhà thầu thi công cao tốc khai thác đất đá, mặt đường QL1A hư hỏng. Mùa nắng, xe tải chạy như rượt đuổi, bụi bám khắp vườn tược, nhà cửa. Bàn ghế, đồ đạc cứ vài giờ lại phủ một lớp bụi dày, cây cối nếu không thau rửa sạch thì vàng lá, chết héo. Dân rất khổ sở nhưng nhà thầu chỉ phun nước chống bụi kiểu chống chế, khiến ai nấy đều bất bình”.

Dùng bạt phủ kín cửa nhà chống bụi

Ngôi nhà đóng bít cửa, dùng màn chống bụi để cầm cự

Nhiều lớp nhà bỏ không, đóng bít cửa để "trốn" bụi

Cùng nỗi lo âu, bà Nguyễn Thị Thuận (cùng tổ dân phố 2) kể khổ, gia đình luôn sống trong cảnh “sợ bụi”. “Đứa cháu tôi bị ho liên tục, phải nhập viện, chúng tôi nghi do bụi ảnh hưởng phổi. Dọc QL1A đã có ít nhất 7 hộ dân chuyển đi nơi khác để trốn bụi, nhiều hàng quán đóng cửa vì không chịu nổi bụi và đường sá xuống cấp”, bà Thuận lo lắng nói.

Theo người dân, dù đã kiến nghị nhiều lần trong các buổi tiếp xúc cử tri nhưng gần 1 năm qua vấn đề chưa được xử lý dứt điểm. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng và nhà thầu khẩn trương sửa chữa, phun nước chống bụi thường xuyên để trả lại môi trường sống trong lành.

Ngôi nhà bỏ không thời gian dài cỏ dại, bụi đường phủ kín

Trách nhiệm thuộc nhà thầu đường cao tốc

Ông Phạm Công Dịu (64 tuổi, nguyên Phó Khu phố 8) cho biết, khoảng 180 hộ dân ở đây bị ảnh hưởng bởi bụi dọc QL1A, từ tổ 2 đến cửa hầm Cù Mông (khoảng 3-4km). “Nhà thầu cao tốc tận dụng QL1A chở đất đá, có sửa chữa nhưng rất chậm. Trước nhà tôi, họ đào cống bỏ dở hơn nửa tháng nay, tạo vực sâu rất nguy hiểm. Chúng tôi cũng mong ngóng họ sớm làm nhanh để dân yên tâm sinh sống”, ông Dịu nói.

Mỗi đợt xe lưu thông qua, bụi đường phủ kín

Mặt đường QL1A "nát bươm" trong thời gian dài không được khắc phục, sửa chữa kịp thời

Qua tìm hiểu, QL1A qua khu phố 8 (phường Quy Nhơn Tây) vốn do nhà thầu BOT Nam Bình Định quản lý, khai thác; về quản lý nhà nước thuộc trách nhiệm Khu QLĐB 3 (Cục Đường bộ Việt Nam). Trước đó, Khu QLĐB 3 cấp phép cho Ban Quản lý dự án (QLDA) 85 sử dụng QL1A phục vụ thi công Gói thầu 11 cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh. Quá trình sử dụng, nhà thầu phải đảm bảo an toàn, môi trường, đời sống người dân và khắc phục các hư hỏng, đảm bảo mặt đường êm thuận.

Trước nhà của ông Phạm Công Dịu vẫn tồn tại hố sâu hơn nửa tháng nay

“Người dân khu phố 8 bức xúc, kiến nghị nhiều lần suốt 2 năm nay. Trước đó, tại cuộc họp với chúng tôi, Ban QLDA 85 cam kết xong trong ngày 20-7, nhưng nay đã gần hết tháng 8 vẫn chưa khắc phục xong”, một đại diện Trạm BOT Nam Bình Định nói.

Còn theo ông Nguyễn Phương Nam, Phó Giám đốc Khu QLĐB 3, trách nhiệm khắc phục vị trí đường trên thuộc về nhà thầu thi công cao tốc thuộc quản lý của Ban QLDA 85. Trước đó, đơn vị đã có báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Ban QLDA 85 khẩn trương khắc phục, sửa chữa dứt điểm, triệt để các hư hỏng, bất cập tại vị trí này…

Mặt đường QL1A hư hỏng, nhiều hầm hố kéo dài

Một ổ gà lớn tồn tại trên QL1A

Dòng xe tải liên tục ùn ứ kéo dài, nhất là vào chiều tối

Thông tin nhanh với PV Báo SGGP, một đại diện Ban QLDA 85 (Gói thầu 11, cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh qua phường Quy Nhơn Tây) cam kết đầu tháng 9-2025 sẽ khắc phục dứt điểm hư hỏng đoạn QL1A qua khu phố 8.

“Tới đây, QL1A cũ đoạn qua khu phố 8 sẽ được nâng cấp thành nút giao cao tốc chuyển qua hầm Cù Mông. Chúng tôi đã mở hướng tuyến mới dài 2km, dự kiến tháng 9-2025 sẽ cắt xe khỏi QL1A cũ, chuyển sang tuyến mới. Trong đầu tháng 9-2025 này, mọi công đoạn sẽ được khắc phục dứt điểm, để người dân yên tâm”, vị đại diện Ban QLDA 85 khẳng định.

NGỌC OAI