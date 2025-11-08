Gia Lai, Quảng Ngãi: Giúp dân ổn định cuộc sống, khắc phục môi trường sau bão

Ngày 8-11, chính quyền các xã phía Tây của tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do bão, xử lý môi trường, giúp họ sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Gấp rút sửa nhà

Bão số 13 đã làm tốc mái hàng trăm căn nhà ở các xã phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi như Măng Ri, Tu Mơ Rông, Đăk Sao, Ngọc Linh, Đăk Plô và xã Ayun (tỉnh Gia Lai). Đây là khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhiều hộ đối mặt với nguy cơ mất chỗ ở.

Công an xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi giúp dân dựng lại mái tôn

Hai ngày nay, khi gió tan, bão lặng, chính quyền các địa phương đã ứng kinh phí mua tôn, sắt, thép, keo dán và huy động lực lượng xuống từng thôn, làng giúp dân sửa chữa nhà cửa. Trên những mái nhà bị tốc, không khí làm việc khẩn trương, ai nấy đều nỗ lực, quyết tâm hoàn thành sớm để người dân nhanh chóng an cư.

Tại xã Đăk Sao, sáng nay 8-11, khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ gồm lực lượng công an, dân quân và xung kích vẫn đang tiếp tục giúp dân sửa chữa nhà cửa. Các tổ công tác chia nhau thành từng nhóm nhỏ trèo lên những mái nhà bị hư hỏng. Người lợp tôn, người đóng đinh, dán keo, khẩn trương hoàn thiện từng mái nhà cho bà con.

Phun thuốc khử trùng khu vực xã Ia Hiao để ngăn chặn dịch bệnh

Ông Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Sao, cho biết: “Chúng tôi xác định việc giúp dân sửa nhà, đưa cuộc sống trở lại bình thường là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu sau bão. Hai ngày nay, tổ công tác với hàng trăm người đã xuống làng hỗ trợ người dân; toàn bộ chi phí sửa chữa nhà cửa, xã sẽ lo. Ngày đầu tiên, đã hoàn thành khoảng 80% số nhà hư hỏng, hôm nay phấn đấu sửa xong phần còn lại”.

Tại xã Măng Ri, ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã cho biết, có 19 căn nhà, kho lúa bị thổi bay mái, đã được xã sửa chữa xong. Tương tự, tại xã Ngọc Linh, có 20 căn bị hư hại, đã được bộ đội và cán bộ xã sửa chữa, hoàn thành trong chiều 7-11.

Tại xã Đăk Plô, có 94 nhà ở, nhà bếp, nhà kho, chuồng trại bị đất đá tràn vào nhà và tốc mái, hiện địa phương đang huy động lực lượng giúp dân khắc phục. Còn tại xã Tu Mơ Rông, có 17 căn nhà bị tốc mái, hiện nhiều căn đã hoàn thành khắc phục và xã đang tiếp tục triển khai sửa chữa số còn lại.

Phun thuốc khử trùng ở xã Ia Hiao

Tại xã Ayun (tỉnh Gia Lai), ông Mai Thanh Chung, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, trên địa bàn, có 103 căn nhà ở bị ảnh hưởng và 6 trường học bị tốc mái. Hôm nay, xã đã huy động lực lượng giúp dân sửa chữa nhà ở, trường học, phấn đấu xong sớm để ổn định cuộc sống, học tập.

Phòng ngừa dịch bệnh

Tại các địa phương phía Tây của tỉnh Gia Lai nằm khu vực ven sông Ba, nước đã rút, địa phương và người dân hối hả khắc phục hậu quả ngập úng.

Trường học ở xã Ia Hiao được dọn dẹp để sẵn sàng đón học sinh

Tại xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai, các căn nhà ngập nước vào ngày 7-11, nay đã rút. Lực lượng chức năng đang phun thuốc khử trùng. Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết nhờ chủ động khơi thông cống rãnh từ trước nên khi bão tan, nước nhanh chóng rút, các hộ dân không còn bị ngập. Người dân đã trở lại sinh hoạt bình thường, tiếp tục lên rẫy sản xuất.

Lo ngại nguy cơ dịch bệnh sau bão, xã đã chỉ đạo trạm y tế phối hợp phun thuốc khử khuẩn tại điểm ngập ở chợ và các thôn. Hiện đã phun khử khuẩn tại chợ Thanh Bình và các thôn từng bị ngập úng; đồng thời, đang mở rộng phun khử khuẩn trên các điểm tiềm ẩn nguy cơ lây lan khác.

Phun thuốc khử khuẩn tại chợ Thanh Bình, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai

Tại xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai), nơi có hơn 500 căn nhà bị ngập do bão, đến sáng nay, nước đã rút ở hầu hết các nhà dân. Ông Võ Tấn Công, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, hiện xã đang huy động lực lượng dọn dẹp, cắt tỉa cây ở các trường học, giúp học sinh sớm đến trường; đồng thời giúp dân khắc phục dọn dẹp nhà ở sau bão.

HỮU PHÚC