Kinh tế

Thị trường

Giá vàng giảm còn 167 triệu đồng/lượng

SGGPO

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm thêm 2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng 23-3. Dù vậy, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được kéo giãn lên mức kỷ lục. 

Vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 23-3, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý tiếp tục giảm thêm 2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Tổng cộng giảm 4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với tuần trước, niêm yết ở mức 164 triệu đồng/lượng mua vào và 167 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cùng thời điểm cũng được Công ty SJC giảm thêm 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với đầu giờ sáng. Tổng cộng giảm 4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 163,7 triệu đồng/lượng mua vào và 166,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm thêm 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với đầu giờ sáng, niêm yết ở mức 164 triệu đồng/lượng mua vào và 167 triệu đồng/lượng bán ra so với cuối tuần trước.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 23-3 (giờ Việt Nam) về còn 4.338,8 USD/ounce, giảm thêm gần 70 USD so với sáng nay, tổng cộng giảm gần 160 USD so với phiên trước.

Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 137,7 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch kỷ lục giữa giá vàng trong nước và thế giới.

NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Vàng nhẫn 9999 Tập đoàn Phú Quý Công ty SJC Vàng miếng SJC Giá vàng USD

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn