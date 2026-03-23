Giá vàng trong nước tiếp tục giảm thêm 2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng 23-3. Dù vậy, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được kéo giãn lên mức kỷ lục.

Giá vàng giảm còn 167 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 23-3, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý tiếp tục giảm thêm 2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Tổng cộng giảm 4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với tuần trước, niêm yết ở mức 164 triệu đồng/lượng mua vào và 167 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cùng thời điểm cũng được Công ty SJC giảm thêm 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với đầu giờ sáng. Tổng cộng giảm 4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 163,7 triệu đồng/lượng mua vào và 166,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm thêm 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với đầu giờ sáng, niêm yết ở mức 164 triệu đồng/lượng mua vào và 167 triệu đồng/lượng bán ra so với cuối tuần trước.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 23-3 (giờ Việt Nam) về còn 4.338,8 USD/ounce, giảm thêm gần 70 USD so với sáng nay, tổng cộng giảm gần 160 USD so với phiên trước.

Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 137,7 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch kỷ lục giữa giá vàng trong nước và thế giới.

NHUNG NGUYỄN