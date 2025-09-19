Giá vàng nhẫn 9999 giảm trong khi giá vàng thế giới phục hồi

Giá vàng thế giới tại thị trường châu Á sáng nay 19-9 đã nhích tăng nhưng giá vàng miếng SJC trong nước "bất động", chỉ có 1 doanh nghiệp điều chỉnh tăng. Riêng giá vàng nhẫn 9999 tiếp tục giảm.

Vào lúc 10 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý tăng 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 129,3 triệu đồng/lượng mua vào và 132 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, các doanh nghiệp khác như: Công ty SJC, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Doji giữ giá niêm yết vàng miếng SJC như hôm trước, ở mức 130 triệu đồng/lượng mua vào và 132 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay lại được nhiều doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh giảm. Công ty SJC giảm 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 126 triệu đồng/lượng mua vào và 128,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 126,8 triệu đồng/lượng mua vào và 129,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Tập đoàn Phú Quý giữ giá niêm yết vàng nhẫn 9999 hôm trước ở mức 126,2 triệu đồng/lượng mua vào và 129,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 18-9 còn 3.643,6 USD/ounce, giảm 15,2 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 19-9 (giờ Việt Nam) ở mức 3.655,3 USD/ounce, tăng 12 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 116,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 15,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 12,2 - 13,3 triệu đồng/lượng.

Dù giá vàng thế giới hồi phục trên thị trường châu Á sáng nay nhưng cũng đã giảm hơn 45 USD kể từ đỉnh 3.707,4 USD/ounce được thiết lập trong phiên ngày 17-9. Hiện giá vàng thế giới tăng khoảng 40% so với đầu năm nay.

NHUNG NGUYỄN