Giao xe ba gác cho thiếu niên chở hàng gây tai nạn, chủ xe bị khởi tố

Một người đàn ông ở tỉnh Lâm Đồng giao chiếc xe ba gác cho thiếu niên 16 tuổi điều khiển, rồi sau đó gây tai nạn. 

Ngày 22-10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Cáp Đông (sinh năm 1983, ngụ xã Bắc Ruộng) về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” và L.M.Q. (sinh năm 2009, cùng trú xã Bắc Ruộng) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo điều tra, Cáp Đông là chủ sở hữu xe ba gác dùng để chở hàng và đã nhiều lần hướng dẫn Q. điều khiển xe. Ngày 12-4-2025, do bận việc cá nhân, Đông giao xe cho Q. chở hàng thay dù biết người này chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.

Trong quá trình chở hàng, Q. rủ L. đi cùng và để người này ngồi ở thùng xe phía sau. Sau khi giao hàng xong, trên đường trở về, xe ba gác do Q. điều khiển bị lật, đè lên người L. khiến nạn nhân bị thương, phương tiện hư hỏng nặng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển và nghiêm túc chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông, tránh hậu quả đáng tiếc và bị xử lý hình sự theo quy định.

