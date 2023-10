Gió Đông Bắc về, miền núi phía Bắc mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và các đài khí tượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ngày 7-10, áp cao lục địa (không khí lạnh cường độ nhẹ) kết hợp hội tụ gió trên cao đã gây mưa ở nhiều nơi tại Bắc bộ.

Các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Phú Thọ, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như Hùng Đức (Tuyên Quang) 154,8mm; Tân Đồng (Yên Bái) 154mm; Thanh Ba (Phú Thọ) 124,4mm; Quản Bạ (Hà Giang) 117,4mm; Tạ Khoa (Hà Giang) 104,6mm; Thạch Lâm (Cao Bằng) 94mm; Lang Chánh (Thanh Hóa) 75,2mm…

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, mưa to đến rất to đã gây ra vụ sạt lở đất đá trên địa bàn thôn Gốc Nhội, xã Yên Thái, huyện Văn Yên vào khoảng 3 giờ ngày 7-10. Vụ sạt lở khiến 2 người bị thiệt mạng do nhà sập (gồm vợ chồng là ông Nguyễn Quyết Tiến, sinh năm 1959 và bà Phạm Bích Liên, sinh năm 1962).

Theo ông Phạm Quốc Hưng, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, cập nhật đến chiều 7-10, mưa gió đã làm 394 ngôi nhà ở các huyện Văn Yên, Yên Bình, Trấn Yên, TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái) ngập nước, sạt lở, tốc mái...

Mưa lũ còn làm ngập, cuốn trôi 139ha lúa, rau màu, cây lâm nghiệp, công nghiệp và 64ha thủy sản bị tràn, vỡ. Hàng loạt cột điện bị đổ hoặc đứt dây.

Tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai (đoạn qua địa phận xã Yên Thái, huyện Văn Yên) bị sạt lở taluy âm nên phải tạm dừng tất cả các chuyến tàu. Theo ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên - Lào, đoạn bị sạt lở dài khoảng 30m, dưới nền đường sắt. Đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ vật tư nhưng việc đưa máy xúc vào xử lý khó khăn do điểm sạt lở khó tiếp cận. Đơn vị đang huy động nhân lực khắc phục trong thời gian sớm nhất để tuyến đường sắt lưu thông trở lại.

Về cơn bão số 4, cập nhật đến chiều tối 7-10, tâm bão có tọa độ khoảng 21,1 độ vĩ Bắc - 115,1 độ kinh Đông, cách Hồng Công (Trung Quốc) khoảng 150km về phía Nam - Đông Nam. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, bão vẫn giữ cấp 13, giật cấp 16 và hầu như ít di chuyển hoặc di chuyển chậm theo hướng Tây, tốc độ chỉ khoảng 5 km/giờ. Bão sẽ suy yếu khi tiến về vùng ven biển phía Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).