Giữ vững nhân cách, phẩm chất chính trị của người đảng viên

Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM có 30 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Sáng 29-8, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025), 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025) và trao Huy hiệu Đảng đợt ngày 2-9-2025. Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đến dự.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến các đảng viên

Đợt này, Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM có 30 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM bày tỏ, đây là phần thưởng cao quý của Đảng đối với công lao của các đảng viên đã đóng góp vào sự nghiệp chung của Đảng; ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách của mỗi người trong suốt quá trình công tác. Đồng chí mong muốn các đảng viên ưu tú được trao Huy hiệu Đảng hôm nay, những người đã dày dặn kinh nghiệm, sẽ tiếp tục là những hạt nhân nòng cốt, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, sáng tạo và khát vọng cống hiến.

Các đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Thay mặt đảng viên Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM nhận Huy hiệu Đảng đợt này, đồng chí Ung Thị Xuân Hương (Chi bộ Hội Luật gia TPHCM thuộc Đảng bộ MTTQ Việt Nam TPHCM) khẳng định sẽ luôn giữ vững nhân cách, phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống của một người đảng viên, làm thật tốt những nhiệm vụ của người đảng viên trong mọi hoàn cảnh.

Cùng ngày, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025), 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025) và trao Huy hiệu Đảng đợt ngày 2-9-2025. Đồng chí Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến 3 đảng viên Đợt này, toàn Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú có 90 đồng chí được nhận Huy hiệu 70 năm, 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Tại buổi lễ, có 3 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 7 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 18 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng… Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đến các đảng viên

THU HƯỜNG