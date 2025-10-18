Mọi hoạt động xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người lao động

Ngày 18-10, Công đoàn phường Bàn Cờ (TPHCM) tổ chức Hội nghị đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với 79 đại biểu tham dự, nhằm đánh giá hoạt động thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới.

Đại diện Liên đoàn Lao động TPHCM tặng hoa chúc mừng h ội nghị đại biểu Công đoàn phường Bàn Cờ

Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ, cho rằng, dù mới thành lập trong điều kiện nhiều khó khăn sau sáp nhập, Công đoàn phường đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Theo đó, từ ngày 1-7-2025 đến nay, công đoàn phường đã tiếp nhận, hướng dẫn và hỗ trợ 100% công đoàn cơ sở hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tổ chức; hỗ trợ 57 công đoàn cơ sở thực hiện hồ sơ đổi con dấu mới.

công đoàn phường đã kịp thời đề xuất Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ, chăm lo 64 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn (mỗi trường hợp 1 triệu đồng); trao quà công nhân bị bệnh hiểm nghèo và học bổng cho con đoàn viên khó khăn, vượt khó học giỏi.

công đoàn phường cũng tổ chức và duy trì hiệu quả các chương trình: Cảm ơn người lao động, Bữa cơm Công đoàn, Nghĩa tình Công đoàn, với hàng trăm phần quà và suất học bổng được trao tặng. Đặc biệt, hỗ trợ 15 thẻ Bảo hiểm y tế trị giá 27 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ Đoàn Thị Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị

“Những kết quả đó thể hiện vai trò của công đoàn phường trong đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi đoàn viên; đồng thời khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn phường với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn. Đó cũng là tiền đề vững chắc để Công đoàn phường Bàn Cờ tiếp tục khẳng định vị thế trong nhiệm kỳ mới”, đồng chí Đoàn Thị Cẩm Tú bày tỏ tin tưởng.

Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Đoàn Thị Cẩm Tú đề nghị công đoàn phường Bàn Cờ xác định rõ mục tiêu: Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện; phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đồng hành cùng sự phát triển của phường Bàn Cờ – văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Quang cảnh h ội nghị đại biểu Công đoàn phường Bàn Cờ

đồng chí Đoàn Thị Cẩm Tú cũng đánh giá cao các chỉ tiêu, giải pháp công đoàn phường đặt ra trong nhiệm kỳ mới. Theo đồng chí, các chỉ tiêu là thước đo năng lực lãnh đạo, sức mạnh đoàn kết và tinh thần đổi mới của công đoàn phường trong thời kỳ mới.

đồng chí đề nghị công đoàn phường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm; mọi hoạt động phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người lao động.

Song song đó, phát triển đoàn viên, củng cố công đoàn cơ sở vững mạnh, chú trọng khu vực ngoài nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn tâm huyết, có năng lực, dám nghĩ, dám làm.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo đời sống, an sinh xã hội; bảo vệ quyền lợi người lao động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường.

Ban Chấp hành và nhân sự chủ chốt của Công đoàn phường Bàn Cờ nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt

Hội nghị đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành và nhân sự chủ chốt của Công đoàn phường Bàn Cờ nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó, đồng chí Trương Võ Thùy Mỵ làm Chủ tịch Công đoàn phường Bàn Cờ.

Trao tặng thẻ Bảo hiểm y tế đến người lao động khó khăn

Dịp này, công đoàn phường Bàn Cờ thực hiện công trình “Nghĩa tình công đoàn’’ – trao 15 thẻ Bảo hiểm y tế cho đoàn viên công đoàn khó khăn, thu nhập thấp.

Trao ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ về việc phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi), những ngày qua, mỗi cán bộ, đoàn viên và người lao động các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn phường Bàn Cờ đã đóng góp ít nhất 1 ngày lương.

THÁI PHƯƠNG